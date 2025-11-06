Shehaj: Balluku doli në përgjime se u ka vjedhur miliona euro shqiptarëve

Kreu i Partisë Mundësia Agron Shehaj ka sjellë në vëmendje sot në Kuvend aferat e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe milionat be vjedhura prej daj.
Ai i është referuar edhe përgjimet e publikluara ditën e djeshme nga dosja e Prokurorisë së Posaçme, ku Balluku dhe ish kreu i ARRSH Evis Berberi flisnin se si do të vepronin në lidhje me tenderat dhe manipulimin e tyre.
“Nuk ma mbyllni dot gojën, do të flas. Ndërsa zv kryeministrja ka dalë se u ka vjedhur 10 mln euro shqiptarëve bashkë me drejtorinë saj”, tha Shehaj, ndërkohë kreu i Kuvendit Niko Peleshi i ka ndërprerë fjalën duke i mbyllur mikrofonin.