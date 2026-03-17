Shefja e stafit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles diagnostikohet me kancer të gjirit

Shefja e stafit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles, është diagnostikuar me kancer të gjirit në fazë të hershme. Lajmin e njoftoi presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Në një postim në Truth Social, Trump shkroi se prognoza e Wiles është “e shkëlqyer” dhe se ajo do të vazhdojë të punojë në Shtëpinë e Bardhë.
“Forca dhe përkushtimi i saj për të vazhduar punën që e do dhe në të cilën është kaq e mirë, teksa i nënshtrohet trajtimit, thotë gjithçka që duhet të dish për të”, shkroi ai.
Presidenti amerikan nuk specifikoi se sa pritet të zgjasë trajtimi i Wiles, as nuk dha detaje të mëtejshme rreth diagnozës së saj. Megjithatë, ai tha se ajo “ka vendosur të përballet me këtë sfidë menjëherë, në vend që të presë”.
“Së shpejti do të jetë më mirë se kurrë!”shkroi Donald Trump.
“Susie Wiles është një shefe e shkëlqyer stafi, një person i shkëlqyer dhe një nga njerëzit më të fortë që njoh. Fatkeqësisht, ajo u diagnostikua me kancer të gjirit në fazë të hershme dhe vendosi të përballet me këtë sfidë menjëherë, në vend që të priste.
Ajo ka një ekip mjekësor fantastik dhe prognoza është e shkëlqyer. Gjatë trajtimit të saj, ajo do të punojë pothuajse tërësisht nga Shtëpia e Bardhë, gjë që më bën mua, si presidente, shumë të lumtur.
Forca dhe përkushtimi i saj për të vazhduar të bëjë punën që e do – dhe që e bën kaq mirë – ndërsa i nënshtrohet trajtimit tregon gjithçka që duhet të dish për të.
Susie, si një nga këshilltaret e mia më të afërta dhe më të rëndësishme, është e përkushtuar fuqimisht dhe thellësisht për t’i shërbyer popullit amerikan. Së shpejti, gjërat do të jenë më mirë se kurrë.
Unë dhe Melania qëndrojmë pranë saj në çdo mënyrë dhe mezi presim të vazhdojmë të punojmë me të në shumë gjëra të mëdha dhe të rëndësishme që po ndodhin në të mirë të vendit tonë”, shkroi Trump.