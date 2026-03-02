Shefi i NATO-s flet në emër të Europës: Mbështet plotësisht sulmet e SHBA ndaj Iranit

Evropa “mbështet plotësisht” veprimet e Shteteve të Bashkuara në Iran, deklaroi Sekretari i Përgjithshëm i NATO, Mark Rutte, duke theksuar se politika e Teheranit përbën “kërcënim” për kontinentin evropian, Izraelin dhe rajonin përreth.

Në një intervistë për BBC, Rutte u shpreh se Evropa “po ndërmerr realisht veprime”, duke nënvizuar angazhimin e aleatëve në përballje me situatën e krijuar.

I pyetur nëse kishte dijeni paraprake për sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit, ai u përgjigj se nuk diskuton publikisht detaje të tilla. Megjithatë, theksoi se ka zhvilluar “shumë biseda” me zyrtarë amerikanë dhe se Uashingtoni dhe NATO “janë në koordinim të ngushtë”.

Sa i përket mundësisë së përfshirjes së forcave të NATO-s në operacione, Rutte ishte i prerë: “Jo, kjo është qartësisht një operacion i udhëhequr nga amerikanët dhe izraelitët”.

Ai shtoi gjithashtu se “ajo që po shohim tani” është se aleatët e NATO-s dhe “miqtë tanë në rajon” po përballen me “sulme të pakontrolluara” nga Irani, ndaj dhe po bëjnë gjithçka që munden në këto rrethana.

Zhvillimet e fundit pritet të ndikojnë më tej në rritjen e tensioneve në Lindjen e Mesme dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.

