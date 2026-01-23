SHBA tërhiqet zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë

SHBA-të janë tërhequr zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), një nga donatorët më të mëdhenj të saj.

Presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi urdhrin ekzekutiv që sinjalizonte tërheqjen një vit më parë, pasi e kritikoi organizatën se ishte shumë “e përqendruar te Kina” gjatë pandemisë Covid.

Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore tha se mori vendimin për shkak të “keqmenaxhimit” të supozuar të pandemisë nga OBSH-ja, pamundësisë për të reformuar dhe ndikimit politik nga shtetet anëtare.

OBSH-ja i ka hedhur poshtë këto pretendime dhe drejtori i përgjithshëm i saj, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se tërheqja ishte një humbje për SHBA-në dhe botën.

Uashingtoni tradicionalisht ka qenë një nga donatorët më të mëdhenj të OBSH-së, por nuk i ka paguar tarifat e saj për vitet 2024 dhe 2025, gjë që ka shkaktuar tashmë humbje të mëdha vendesh pune në organizatë.

Edhe pse avokatët e OBSH-së sugjerojnë që SHBA-të janë të detyruara të paguajnë detyrimet e prapambetura, të vlerësuara në 260 milionë dollarë, Uashingtoni tha se nuk shihte asnjë arsye për ta bërë këtë.

“OBSH-ja njollosi dhe shkatërroi gjithçka që Amerika ka bërë për të”, thuhej në një deklaratë të përbashkët nga Sekretari i Shëndetësisë i SHBA-së, Robert F. Kennedy, dhe Sekretari i Shtetit, Marco Rubio.

