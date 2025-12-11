SHBA sekuestruan një cisternë nafte në Venezuelë, Maduro: Pirateri ndërkombëtare

Forcat amerikane kanë sekuestruar një anije cisternë nafte në ujërat pranë Venezuelës, njoftoi Presidenti Donald Trump gjatë një deklarate në Shtëpinë e Bardhë.
“Sapo kemi sekuestruar një anije cisternë në bregdetin e Venezuelës – një anije shumë të madhe, në fakt më të madhen e sekuestruar ndonjëherë”, u shpreh ai para gazetarëve.
Prokurorja e Përgjithshme e SHBA-së, Pam Bondi, publikoi pamje të operacionit, duke e përshkruar cisternën si një “anije të madhe me naftë bruto të përdorur për transportin e naftës së sanksionuar nga Venezuela dhe Irani”. Sipas saj, sekuestrimi është kryer në bashkëpunim me FBI-në, Departamentin e Mbrojtjes, Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Rojën Bregdetare.
Qeveria e Venezuelës e denoncoi menjëherë operacionin amerikan, duke e cilësuar atë si “pirateri ndërkombëtare”. Presidenti Nicolás Maduro ka deklaruar më herët se vendi i tij “nuk do të bëhet kurrë një koloni nafte”.
Administrata amerikane e ka akuzuar prej kohësh Venezuelën për trafikun e narkotikëve drejt SHBA-së dhe ka shtuar presionin diplomatik ndaj qeverisë së Maduros gjatë muajve të fundit. Karakasi, nga ana tjetër, këmbëngul se Uashingtoni po kërkon të vjedhë burimet e pasura të naftës të vendit.
Pamjet e publikuara tregojnë një helikopter ushtarak që qëndron pezull mbi anijen cisternë, ndërsa trupa zbresin me litarë në kuvertë me armë në duar. Sipas një zyrtari të lartë ushtarak amerikan, helikopterët u nisën nga aeroplanmbajtësja USS Gerald Ford, e dërguar në Karaibe muajin e kaluar.