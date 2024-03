SHBA/ Sanders propozon projektligjin për katër ditë pune në javë pa ulje page

Senatori Bernie Sanders ka propozuar në një séance dëgjimore një projekligji i cili synon të reduktojë javën standarde të punës në SHBA në katër ditë pa ulje të pages, shkruan pubity.com.

Projektligji do të ulte gradualisht javën e punës nga 40 orë në 32 orë gjatë katër viteve dhe do të rregullonte kompensimin për orët jashtë orarit në përputhje me rrethanat.

Sanders theksoi nevojën që punëtorët të marrin pjesë në rritjen e produktivitetit dhe rritjes ekonomike, duke bërë thirrje për një cilësi më të mirë jetese.

Seanca dëgjimore përfshiu dëshminë e ekspertëve dhe theksoi studimet që tregonin pabarazinë e pagave midis punëtorëve mesatarë dhe CEO-ve të tyre.

Sanders përmendi shembuj pozitivë të shkurtimit të javës së punës në vende të tjera dhe programe pilot që kanë rritur produktivitetin dhe kënaqësinë e punëtorëve.