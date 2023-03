SHBA: Rusia ka kërkuar municione nga Koreja e Veriut

Rusia po kërkon të ndërmjetësojë një marrëveshje të re me Korenë e Veriut për të blerë armë shtesë në këmbim të ushqimit, tha SHBA.

Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby tha se lufta e ka “detyruar” Rusinë t’i drejtohet “regjimeve mashtruese në përpjekje për të marrë armë dhe pajisje për të mbështetur operacionet e saj ushtarake” në Ukrainë.

“Kjo është pjesërisht për shkak të sanksioneve gjithëpërfshirëse dhe kontrolleve të eksportit që ne kemi vendosur,” u tha ai gazetarëve në një konferencë virtuale. “Ne mbetemi të shqetësuar se Koreja e Veriut do të ofrojë mbështetje të mëtejshme për operacionet ushtarake të Rusisë kundër Ukrainës. Dhe ne kemi informacione të reja që Rusia po kërkon në mënyrë aktive të blejë municione shtesë nga Koreja e Veriut.”

Nëse konfirmohet, përpjekja për të blerë armë nga Pheniani do të shënonte herën e dytë të tillë që Rusia ose përfaqësuesit e saj kanë kërkuar municione nga mbretëria e vetmuar. Koreja e Veriut furnizoi më parë Wagner Group të Rusisë , një korporatë ushtarake private e lidhur ngushtë me Kremlinin, me raketa dhe raketa këmbësorie në fund të vitit 2022, sipas inteligjencës amerikane.

“Marrëveshja e propozuar” do të bëjë që Rusia të marrë mbi shumë lloje armësh dhe municionesh nga Koreja e Veriut dhe Moska po planifikon të dërgojë një delegacion në Korenë e Veriut që do t’i ofrojë udhëheqjes atje ushqim në këmbim të armëve, sipas Shtëpisë së Bardhë.

Kirby tha se “çdo marrëveshje armësh midis Koresë së Veriut dhe Rusisë do të shkelte drejtpërdrejt” disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe tha se SHBA “ka marrë parasysh deklaratat e fundit të Koresë së Veriut se ata nuk do t’i ofrojnë apo shesin armë Rusisë dhe ne po vazhdojmë të monitorojmë këtë nga afër”.

Ashot Mkrtychev , një tregtar armësh i saposanksionuar sllovak, ka qenë njeriu kryesor në marrëveshjen e armëve për Rusinë. Ai u emërua nga Departamenti i Thesarit më herët të enjten për të punuar në emër të Rusisë në një seri marrëveshjesh nga fundi i vitit 2022 deri në fillim të vitit 2023.

“Negociatat e Mkrtychev me DPRK dhe zyrtarët rusë detajuan bashkëpunimin reciprokisht të dobishëm midis Koresë së Veriut dhe Rusisë për të përfshirë pagesat financiare dhe marrëveshjet e shkëmbimit. Ai konfirmoi gatishmërinë e Rusisë për të marrë pajisje ushtarake nga DPRK me zyrtarë të lartë rusë,” tha departamenti në një deklaratë.