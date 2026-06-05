SHBA riafirmon mbështetjen për qeverinë e re

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, zhvilloi të enjten një bisedë telefonike me presidentin bolivian, Rodrigo Paz, duke riafirmuar mbështetjen e Uashingtonit për qeverinë e re të Bolivisë, sipas Departamentit të Shtetit.
Gjatë telefonatës, Rubio riafirmoi “angazhimin e palëkundur të SHBA-së për të mbështetur demokracinë e Bolivisë dhe Administratën Paz ndërsa ajo rindërton vendin pas 20 vitesh politikash socialiste të dështuara”, sipas njoftimit të Departamentit të Shtetit.
“Të dy udhëheqësit diskutuan situatën aktuale në Bolivi dhe ndanë prioritetet për avancimin e sigurisë dhe stabilitetit në të gjithë rajonin tonë”, thuhet në deklaratë.
Rubio vuri në dukje gjithashtu se SHBA-të po rrisin ndihmën emergjente dhe mbështetjen logjistike për të ndihmuar në adresimin e mungesave akute të ushqimit dhe ilaçeve, të cilat Uashingtoni ia atribuoi “blloqeve të paligjshme” që synojnë destabilizimin e vendit.
“Sekretari Rubio riafirmoi se Administrata Trump do të vazhdojë të qëndrojë me Bolivinë ndërsa ajo punon drejt stabilitetit, sigurisë dhe një të ardhmeje më të mirë për të gjithë bolivianët”, shtoi ajo.
Ministrat e mbrojtjes dhe të arsimit të Bolivisë dhanë dorëheqjen të martën pas disa javësh protestash antiqeveritare që kërkonin dorëheqjen e Paz.
Punëtorët, fermerët, minatorët, operatorët e transportit dhe mësuesit po bëjnë thirrje për veprime urgjente për të adresuar krizën më të thellë ekonomike të vendit në 40 vjet.
Administrata e Paz fajëson mbështetësit e ish-Presidentit Evo Morales, i cili aktualisht përballet me një urdhër arresti, për dhunën dhe trazirat.
Morales i bëri thirrje qeverisë të mbajë zgjedhje brenda 90 ditëve si një zgjidhje për krizën.