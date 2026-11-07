SHBA jep 20 mln dollarë shpërblim për programin bërthamor iranian: Na tregoni ku janë shkencëtarët dhe pajisjet

Qeveria amerikane ka ofruar një shpërblim deri në 20 milionë dollarë, si dhe mundësinë e zhvendosjes, për çdo person që jep informacione mbi programin e energjisë bërthamore të Iranit. Njoftimi u bë të premten nga Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane (CENTCOM), përmes një postimi në platformën X.
Sipas CENTCOM-it, informacionet e kërkuara mund të lidhen me objektet, pajisjet dhe personelin që është i përfshirë në programin bërthamor të Republikës Islamike.
Në mënyrë të veçantë, autoritetet amerikane përmendin informacione për shkencëtarët që punojnë në këtë program, si dhe për lëvizjet e tyre dhe të personave apo pajisjeve të tjera të lidhura me të.