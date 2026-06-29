“SHBA do të luajë kundër Bosnjës, nuk e kam idenë ku ndodhet”: gazetarja amerikane kërkon falje

Gazetarja e “ABC 7 Los Angeles”, Abigail Velez, u detyrua të publikonte një postim ndjese në rrjetet sociale pas disa deklaratave të papërshtatshme të bëra për përballjen e Shteteve të Bashkuara me Bosnjë dhe Hercegovinën në fazën e 1/16-ve të Botërorit. “Nuk do të dija ta tregoja fare se ku ndodhet në hartë, nuk di absolutisht asgjë për Bosnjën dhe as nuk dua ta di”, ishin fjalët përçmuese të gazetares gjatë transmetimit televiziv.
Kombëtarja amerikane u kualifikua si e para në Grupin D dhe humbja në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve ndaj Turqisë nuk pati asnjë ndikim, pasi fitoret ndaj Paraguajit dhe Australisë kishin siguruar matematikisht vendin e parë. Tani skuadra e Pochettinos do të përballet me një nga tetë vendet e treta më të mira, Bosnjë dhe Hercegovinën, që e mbylli Grupin B pas Zvicrës dhe Kanadasë.
Entuziazmi që rrethon një nga tre vendet organizatore të këtij Botërori, së bashku me Meksikën dhe Kanadanë, është shumë i madh, ndërsa edhe skema e turneut nuk duket e pakalueshme në raundin pasues. Në rast fitoreje, SHBA do të përballej në 1/8-at e finales me fituesen e çiftit Belgjikë-Senegal, ndërsa më pas, në çerekfinale, mund ta priste Spanja, favoritja e pjesës së skemës ku bëjnë pjesë edhe Austria, Portugalia dhe Kroacia.
Fjalët e Abigail Velez: “Nuk di asgjë për Bosnjën dhe as nuk dua ta di”
Entuziazmi është i pranueshëm, por nuk duhet nënvlerësuar asnjë kundërshtar dhe aq më pak të tallet me të, siç bëri Velez në transmetim. “Në raundin e ardhshëm Shtetet e Bashkuara do të luajnë kundër Bosnjës të mërkurën e ardhshme – tha gazetarja nga Teksasi me origjinë meksikane, përpara se të shqiptonte fjalët që shkaktuan polemika – Një gjë për Bosnjën është se nuk do të dija ta tregoja fare në hartë ku ndodhet. Nuk di absolutisht asgjë për Bosnjën dhe as nuk dua ta di. Kjo sepse kombëtarja amerikane është rikthyer, jemi më në formë se kurrë. Bëhuni gati, Bosnjë, sepse do t’ju mundim. Nuk e doni? Nuk ka rëndësi, do ta merrni gjithsesi. Kjo do të ndodhë të mërkurën e ardhshme.”
My goodness, the stereotypes write themselves……🤷♂️ #FIFAWorldCup 🇧🇦🇺🇸 pic.twitter.com/UGj3uudcYL
— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 27, 2026
Gazetarja amerikane publikon një postim ku kërkon ndjesë
Për këto fjalë, Velez u vërshua nga komentet negative në rrjetet sociale, deri në atë pikë sa e pa të nevojshme të publikonte një deklaratë kërkimfaljeje: “Në një përpjekje të gabuar për ta bërë atmosferën e Botërorit pak më të lehtë, e teprova dhe bëra një koment të pamenduar në transmetim, të pandjeshëm dhe të papërshtatshëm. I kërkoj ndjesë popullit boshnjak dhe kombëtares së futbollit të Bosnjës. Botërori duhet të jetë një rast për të bashkuar komunitetet nga e gjithë bota dhe komenti im nuk e pasqyronte këtë frymë.” Gazetarja e mbylli deklaratën duke u uruar “më të mirat të gjitha skuadrave në rrugëtimin e tyre drejt Kupës së Botës”.
Me siguri motivim nuk do t’u mungojë futbollistëve boshnjakë në stadiumin “Levi’s” të Santa Claras, në Kaliforni, kur të zbresin në fushë kundër Shteteve të Bashkuara në natën mes të mërkurës dhe të enjtes.