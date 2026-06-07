SHBA dhe Irani shkëmbejnë sulme në Gjirin Persik

Armëpushimi i paqëndrueshëm midis SHBA-së dhe Iranit është vënë në provë edhe një herë, me forcat amerikane që synojnë dronët dhe radarët iranianë, dhe Iranin që qëllon me raketa bazat amerikane në Gjirin Persik.
Ushtria amerikane tha se sulmet ishin në përgjigje të katër “dronëve sulmues njëkahësh” iranianë të nisur drejt Ngushticës së Hormuzit, të cilët thanë se “paraqisnin një kërcënim të menjëhershëm për trafikun detar rajonal”. Dronët u rrëzuan, tha Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom).
Teherani i quajti sulmet amerikane një shkelje “flagrante” të marrëveshjes së armëpushimit midis dy vendeve.
Irani u hakmor duke qëlluar raketa balistike në dy baza ajrore amerikane në Kuvajt dhe në objektet e Marinës Amerikane në Bahrein, raportoi agjencia iraniane e lajmeve Irib.
Bahreini dhe Kuvajti i dënuan sulmet, duke thënë se zjarri i dronit dhe raketave ishte zmbrapsur me sukses.
Centcom tha se vlerësimet fillestare treguan se nga shtatë raketat iraniane të qëlluara drejt dy shteteve të Gjirit, gjashtë u interceptuan dhe një nuk e arriti objektivin e saj.
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari gjithashtu dënuan sulmet iraniane ndaj fqinjëve të tyre të Gjirit.
Ministria e Jashtme iraniane tha në një deklaratë se sulmet amerikane ndaj instalimeve të radarëve në Sirik dhe në ishullin Qeshm ishin një shkelje “flagrante” e armëpushimit dhe “një sulm ndaj sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit”, sipas agjencive të lajmeve.
“Sulmi i SHBA-së tregon shpërfilljen e plotë të këtij vendi për parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara”, shtoi deklarata.
Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik (IRGC) i Iranit tha se kishte goditur “bazat armike” si hakmarrje ndaj sulmeve amerikane.