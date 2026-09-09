SHBA dhe Irani në një fazë të re përplasjeje ushtarake

Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë goditjen e tankerëve iranianë të naftës si përgjigje ndaj çdo sulmi të Teheranit kundër mjeteve detare amerikane. Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, gjatë një vizite në Kolumbi, deklaroi se ushtria amerikane do të hakmerret në mënyrë të drejtpërdrejtë sa herë që Irani të përpiqet të godasë anijet e saj luftarake.
Deklarata e Rubios erdhi menjëherë pas njoftimit të Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), sipas së cilës forcat amerikane shkatërruan pesë transportues iranianë të naftës bruto më 8 shtator. Ky veprim ushtarak erdhi si përgjigje ndaj dy sulmeve me raketa balistike të ndërmarra nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) kundër një anijeje luftarake amerikane, e cila u vetëmbrojt me sukses pa pësuar dëme apo lëndime në personel.
Nga ana e tij, Irani iu përgjigj shkatërrimit të tankerëve duke lëshuar raketa balistike drejt një baze ushtarake amerikane në Jordani dhe duke goditur 10 anije të tjera.