Sharon Stone, kundër Kim Kardashian: Aktrimi kërkon aftësi

Pjesëmarrja e Kim Kardashianin në sezonin e ardhshëm të “American Horror Story” të Ryan Murphy ka shkaktuar mjaft bujë në komunitetin e aktrimit. Legjenda e Broadway-t, Patti LuPone, ishte e para që shprehu zhgënjimin e saj dhe tani Sharon Stone ka folur për zgjedhjen.

Stone komentoi në postimin e Access Hollywood në Instagram për reagimin e LuPone, duke thënë se aktrimi është një art që kërkon punë dhe përkushtim. Ajo iu referua teorisë së autorit Malcolm Gladwell se duhen 10,000 orë praktikë për të arritur sukses në çdo aftësi, duke theksuar përpjekjen që aktorët bëjnë në zanatin e tyre.

LuPone, e cila u shfaq në dy sezone të “AHS”, së fundmi shprehu zhgënjimin e saj gjatë një segmenti pyetjesh dhe përgjigjesh në “Watch What Happens Live”. Ajo shprehu mospëlqimin e saj për të parë një personazh të famshëm me pak përvojë aktrimi duke u hedhur në rolin e një aktori. “Më falni, më falni, Kim, e din, çfarë po bën me jetën tënde?” e pyeti LuPone.

Kardashian njoftoi kastin e saj në Instagram më 10 prill, duke shpërndarë një video ngacmuese për serialin. Ndërsa ajo është shfaqur në pjesë të vogla në filma dhe në televizion, ky do të jetë roli i saj i parë i madh në aktrim.