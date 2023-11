Shakira zgjidh çështjen e saj të mashtrimit fiskal në Spanjë

Shakira ka zgjidhur çështjen e saj të mashtrimit fiskal në Spanjë, menjëherë përpara se gjyqi të fillonte të hënën në një gjykatë në Barcelonë, Spanjë.

Artistja po akuzohej për mashtrim tatimor në vlerë prej 14.5 milionë euro (15.8 milionë dollarë). Ajo do përballej me një dënim me tetë vjet burg dhe një gjobë prej 23.8 milionë euro (26 milionë dollarë) nëse do të shpallej fajtore, raporton BBC.

Associated Press raporton se sipas marrëveshjes së rënë dakord, Shakira do të marrë një dënim tre-vjeçar me kusht dhe një gjobë prej 7 milionë eurosh (7.6 milionë dollarë).

Shakira u pa duke u larguar nga gjykata të hënën me një kostum pantallonash rozë të çelur duke buzëqeshur dhe duke përshëndetur fansat pas arritjes së marrëveshjes. Këngëtarja e “Hips Don’t Lie” tha në një deklaratë se ajo vendosi “me interesin më të mirë të fëmijëve të mi “.

Në deklaratën e saj, Shakira shpjegoi: “Ndërsa isha e vendosur të mbroja pafajësinë time në një gjyq që avokatët e mi ishin të bindur se do të kishin vendosur në favorin tim, unë kam marrë vendimin për ta zgjidhur përfundimisht këtë çështje me interesin më të mirë të fëmijëve të mi të cilët nuk duan të shohin nënën e tyre të sakrifikojë mirëqenien e saj personale në këtë luftë.”

The Voice alum shton, “Më duhet të kaloj stresin të disa viteve të fundit dhe të fokusohem në gjërat që dua – fëmijët e mi, turneun tim të ardhshëm botëror dhe albumin tim të ri , për të cilat jam jashtëzakonisht e emocionuar. Unë i admiroj jashtëzakonisht ata që i kanë luftuar këto padrejtësi deri në fund, por për mua, sot, fitorja është kthimi i kohës për fëmijët dhe karrierën time.”