Shakira zbulon bisedën treshe me Hamilton dhe Mbappé: “Mjaftoi t’i nisja Lewis një mesazh”

Shakira ishte protagonistja absolute e Botërorit 2026 sa i përket spektaklit jashtë fushës. Këngëtarja kolumbiane 49-vjeçare pati një sukses të jashtëzakonshëm me himnin zyrtar “Dai Dai”, i cili në YouTube po i afrohet gjysmë miliardë shikimeve. Përveç kësaj, ajo dhuroi një performancë të shkëlqyer edhe në spektaklin madhështor të pushimit mes pjesëve në finalen e fituar nga Spanja ndaj Argjentinës, ku interpretoi këngën së bashku me këngëtarin nigerian Burna Boy.
⚽️🏟️ Watch Shakira performing “Dai Dai” (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk
— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026
Videoklipi i himnit të kolumbianes Shakira, i publikuar majin e kaluar, përfshin pjesëmarrjen e shumë yjeve të futbollit që ishin të pranishëm në Botëror, nga Kylian Mbappé (i cili shfaqet i pari) te Leo Messi, nga Vinicius te Haaland, si edhe Kane, Rodri, Luis Diaz, Musiala, Pulisic, Kubo, Saka dhe shumë të tjerë.
Në një intervistë të fundit për kanalin brazilian CazéTV, të regjistruar në Nju Jork, ku ndodhej për finalen e Kupës së Botës, Shakira tregoi se si kontaktoi me Mbappé për t’i kërkuar të merrte pjesë në videoklip. Mjaftoi të kërkonte ndihmën e një miku të vjetër dhe të ngushtë, i cili kishte marrëdhënie shumë të mira me sulmuesin francez: Lewis Hamilton.
Shakira contou que pediu a Lewis Hamilton o número de Mbappé para que o jogador participasse do clipe de Dai Dai, hino da Copa do Mundo. ⚽❤️
pic.twitter.com/AxR7lopNpu
— Lewis Hamilton Brasil 🇧🇷 (@LH44NEWS) July 20, 2026
“Mbappé ishte futbollisti i parë që pranoi të ishte pjesë e videos – shpjegoi kolumbiania. – Historia shkoi kështu: e dija që Lewis Hamilton është mik me Mbappé, kështu që i shkrova menjëherë. I thashë: ‘Hej Lewis, a mund të më lidhësh me Mbappé?’. Ai u përgjigj: ‘Po, në rregull’. Krijuam një bisedë në grup me tre persona dhe unë fola me të, madje e telefonova.” Pjesa tjetër tashmë është histori: videoklipi zyrtar i “Dai Dai” hapet me Kylian Mbappé që thotë: “Shakira, we are ready”.
Shakira dhe Lewis Hamilton janë miq prej kohësh. Ekzistojnë edhe foto që i tregojnë së bashku në disa gara të Formula 1, si në Çmimin e Madh të Miamit në vitin 2023. Pas ndarjes së artistes kolumbiane nga Gerard Piqué, pati edhe zëra – të cilët nuk u konfirmuan kurrë – për një lidhje mes tyre. Sa i përket Mbappé, edhe në këtë rast miqësia me pilotin e Ferrarit është e hershme. Të dy janë takuar disa herë dhe Hamilton ka folur shpesh për admirimin që ka ndaj futbollistit francez të Real Madrid.