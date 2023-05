Shakira rikujton tradhëtinë e Pique në Latin Music Awards

Shakira u nderua në galan e parë Gratë Latine në Muzikë të Billboard-it dhe me sa duket u frymëzua në disa nga betejat e saj personale të fundit për fjalimin e saj.

“Ky ka qenë një vit ndryshimi sizmik në jetën time, ku unë e kam ndjerë më shumë se kurrë dhe shumë personalisht se çfarë është të jesh femër. Dhe çfarë do të thotë,” tha Shakira në ngjarje, për Billboard, e cila u zhvillua në 6 maj. . “Ka qenë një vit ku kam kuptuar që ne femrat jemi më të forta nga sa mendojmë, më të guximshme nga sa kemi besuar, më të pavarura nga sa na kanë mësuar të jemi”. ” Sepse cila grua nuk e ka harruar veten në një moment në jetën e saj sepse kërkon vëmendjen dhe dashurinë e dikujt tjetër? Mua më ka ndodhur më shumë se një herë,” vazhdoi ajo.

“Por vjen një moment në jetën e çdo gruaje kur ajo nuk varet më nga dikush tjetër për ta dashur dhe pranuar veten ashtu siç është. Një kohë kur kërkimi për dikë tjetër zëvendësohet nga kërkimi i vetes. Një kohë kur dëshira për të qenë perfekt zëvendësohet nga dëshira për të qenë autentik, dhe ku gjetja e dikujt që është besnik është më pak e rëndësishme sesa të jesh besnike ndaj vetes”, tha Shakira pjesërisht.

“Mësimet më të rëndësishme i kam mësuar nga gratë e tjera, dhe për to kam shkruar atë që kam shkruar dhe kam kënduar atë që kam kënduar. Sepse vetëm një grua mund të dashurojë derisa të copëtohet; mund të flasë me ndershmërinë më brutale; mund të këndojë me zemërim; vallëzoni në ekstazë dhe përlotuni nga emocionet. Vetëm një grua mund ta bëjë këtë”, përfundoi artistja.