Shakira, në një romancë të re dashurie

Shakira po numëron ditët derisa të nisë një jetë të re larg Barcelonës, pasi planifikon të transferohet në Miami në mes të prillit, kur fëmijët e saj do të fillojnë pushimet e tyre shkollore.

Megjithatë, udhëtimet e vazhdueshme të këngëtares kanë ndezur thashethemet për një romancë të dyshuar me një burrë që jeton në qytetin amerikan, sipas mediave spanjolle si Socialite dhe OKDiario. Shakira thuhet se ka gjetur një partner të ri me të cilin është lidhur prej katër muajsh. Udhëtimet e vazhdueshme të kolumbianes në Miami mund të kenë më shumë kuptim me shfaqjen e kësaj romance.

Ndërsa nuk ka pothuajse asnjë pritshmëri që një pajtim mund të ndodhë ndonjëherë, duke pasur parasysh natyrën e profilit të lartë të ndarjes së tyre, nëse kjo lidhje e re romantike konfirmohet, do të nënkuptonte fundin përfundimtar të historisë së saj të dashurisë me Gerard Pique, babai i dy fëmijët e saj. Ky i fundit deklaroi së fundmi se është “shumë i lumtur” pas ndarjes. “Ditën që të vdes, do të shikoj prapa dhe shpresoj të kem bërë gjithmonë atë që kam dashur”, u shpreh ai për El Pais.

“Problemi është se si njerëzit i perceptojnë gjërat ose si i paketon shtypi. Unë jam ende duke bërë atë që dua. Nuk do të shpenzoj para për të pastruar imazhin tim. Njerëzit për të cilët dua dhe shqetësohem janë njerëzit që më njohin. Pjesa tjetër, nuk më intereson. Jam shumë i lumtur. Ka pasur ndryshime në jetën time dhe kam ditur se si ta ruaj këtë lumturi”, deklaroi Pique.