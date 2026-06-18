Shakira në një romancë dashurie me Manuel Garcia-Rulfo?

Shakira është rikthyer në qendër të vëmendjes, këtë herë jo për muzikën, por për jetën e saj private.
Këngëtarja kolumbiane ka nxitur spekulime për një lidhje të re romantike pasi u pa në shoqërinë e aktorit meksikan Manuel Garcia-Rulfo në Los Angeles.
Sipas fotografive të publikuara nga Page Six, artistja e hitit “Whenever, Wherever” dhe aktori i serialit “The Lincoln Lawyer” u panë duke dalë së bashku nga hoteli Sunset Tower në West Hollywood. Të dy prisnin makinën e tyre, ndërsa dukeshin të relaksuar, duke buzëqeshur dhe biseduar me njëri-tjetrin.
Kur automjeti mbërriti, Garcia-Rulfo u tregua i kujdesshëm duke i hapur derën Shakirës, e cila u ul në sediljen e pasagjerit, ndërsa aktori mori vendin e shoferit dhe u larguan së bashku.
Fotografitë nuk vonuan të shkaktonin reagime në rrjetet sociale, ku shumë fansa shprehën entuziazmin për mundësinë e një romance mes tyre.
“Shakira meriton më të mirën”, shkroi një komentues, ndërsa të tjerë vlerësuan se dyshja “duken shumë mirë bashkë”.
As Shakira dhe as Manuel Garcia-Rulfo nuk kanë komentuar deri më tani mbi raportimet për një lidhje të mundshme.
Kujtojmë se Shakira u nda nga ish-partneri i saj, futbollisti Gerard Piqué, në vitin 2022 pas më shumë se një dekade së bashku. Që nga ajo kohë, emri i saj është lidhur me disa figura të njohura, përfshirë basketbollistin Jimmy Butler, pilotin e Formula 1 Lewis Hamilton dhe aktorin Lucien Laviscount.
Ndërkohë, Garcia-Rulfo raportohet se i dha fund lidhjes së tij me Audrey McGraw, vajzën e këngëtarëve të njohur Tim McGraw dhe Faith Hill, në fillim të vitit 2026.