Shakira në një lidhje dashurie me basketbollistin

Shakira ka ndezur thashethemet për lidhje me një atlet të profilit të lartë – dhe nuk është Lewis Hamilton.

Këngëtarja e “Hips Don’t Lie” doli me lojtarin e Miami Heat, Jimmy Butler për një darkë në Londër të mërkurën mbrëma, tregoi një dëshmitar okular për Page Six. Shakira, e cila thuhet se ishte në romancë me pilotin e Formula 1, Hamilton vetëm muajin e kaluar, u pa duke mbërritur në Novikov Restaurant & Bar pak pas orës 22:00, në të njëjtën kohë me Butlerin

Në qershor, Shakira pa skuadrën e Butler të përballet me Denver Nuggets në finalet e NBA-së 2023. Thuhet se ata filluan ta ndiqnin njëri-tjetrin në Instagram pas ndeshjes. Megjithatë, takimi i tyre i darkës përgjatë pellgut shënoi daljen e tyre të parë publike së bashku.

Artistja, e cila është beqare pas ndarjes së saj nga Gerard Pique vitin e kaluar, ishte e lidhur së fundmi me Hamilton. “Ata po kalojnë kohë së bashku dhe janë në fazën e njohjes”, tha një burim i afërt me të dyja palët për People muajin e kaluar. “Është argëtuese dhe flirt.”

Jimmy, nga ana e tij, mirëpriti një vajzë të quajtur Rylee në vitin 2019 me modelen Kaitlin Nowak. Ata konfirmuan lidhjen e tyre ndërsa morën pjesë së bashku në Super Bowl 2020, dhe ai foli për vështirësitë e prindërimit në sytë e publikut vitin e ardhshëm. “Mendoj se një nga gjërat më të vështira e të qenurit një personazh i famshëm është se nuk mund të bëhesh prind herë pas here,” tha ai për Wall Street Journal. “E urrej që nuk mund ta çoj vajzën time në kopshtin zoologjik, sepse të gjithë duan të flasin për basketboll ose të bëjnë një foto.”