Shakira mirënjohjeje për Mbappén: Ishte lojtari i parë që iu bashkua videoklipit “Dai Dai”

Shakira ka zbuluar se futbollisti francez Kylian Mbappé ishte personi i parë që pranoi ftesën për të marrë pjesë në videoklipin e këngës së saj “Dai Dai”, duke e cilësuar këtë si një gjest që nuk do ta harrojë, përcjell Gazeta Metro.

Këngëtarja kolumbiane tha se Mbappé nuk hezitoi ta mbështeste projektin, duke pranuar menjëherë të ishte pjesë e videoklipit që në fazat e para të realizimit.

“Kylian Mbappé ishte lojtari i parë që pranoi të merrte pjesë në videoklipin muzikor të ‘Dai Dai’. I jam përgjithmonë mirënjohëse”, është shprehur Shakira.

“Dai Dai” i Shakirës që ka tërhequr interes të madh, ndërsa pjesëmarrja e Mbappés në videoklip ka shtuar kuriozitetin e publikut për këngën e re të artistes.

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