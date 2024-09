Shakira heq dorë nga shfaqja pas filmimit të fustanit të saj

Shakira doli nga skena gjatë një shfaqjeje në një klub nate në Miami gjatë fundjavës, pasi u shfaq e zemëruar për filmimin e veshjes së saj.

Shakira në fillim ishte e gjitha e buzëqeshur teksa kërceu me këngën e saj të ardhshme, “Soltera”, në një platformë – vetëm për t’u kthyer, duke drejtuar duart nga fustani. Shakira – e cila po xhironte një video me Winnie Harlow, Anitta, Lele Pons dhe Danna – vazhdoi shkurtimisht të kërcente, por më pas sinjalizoi se nuk do të performonte.

Këngëtarja e “Hips Don’t Lie” shkoi befas në skajin e skenës dhe zbriti në zonën VIP me fansat dhe rojet e sigurisë. Klubi pohoi për Page Six ekskluzivisht të hënën se ajo po përpiqej të ndalonte ekipin e saj të fotografive dhe videove së filmuari ndërsa po shijonte momentin me turmën dhe fansat.”

Përdoruesit e mediave sociale shkuan në X për të mbrojtur kantautoren për përfundimin e performancës së saj herët pas incidentit.

“Kjo është me të vërtetë sjellje zhgënjyese,” shkroi njëri. “Artistët meritojnë respekt dhe privatësi, si në skenë ashtu edhe jashtë saj. Është thelbësore të sigurohet një mjedis i sigurt për të gjithë.”

Artistja e cila ende nuk ka publikuar zyrtarisht “Soltera”, është duke u përgatitur për turneun e saj botëror “Las Mujeres Ya No Lloran”, i cili fillon në nëntor. Turneu do të jetë i pari i Shakira-s që nga ndarja e saj nga Gerard Piqué, me të cilin ajo ka djemtë, Milan, 11 dhe Sasha, 9 vjeç.

Marrëdhënia e tyre përfundoi në vitin 2022 mes thashethemeve që Piqué e kishte tradhtuar me të dashurën e tij tashmë, Clara Chia Marti. LFutbollisto reagoi ndaj spekulimeve në mars 2023, duke i thënë El Pais se ai “nuk do të shpenzonte para për të pastruar imazhin e tij”.