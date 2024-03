Shakira flet për Gerard Pique: Bëra pauzë nga karriera ime për të

Shakira ka folur për marrëdhënien e saj të mëparshme me Gerard Piqué në një intervistë të re me The Sunday Times.

“Për një kohë të gjatë e lashë karrierën time në pritje, për të qenë pranë Gerardit, që ai të luante futboll”, tha Shakira për ish-in e saj, me të cilin ka dy fëmijë – djemtë Milan, 11 dhe Sasha, 9 vjeç.

“Kishte shumë sakrifica për dashurinë”, shtoi muzikantja e “Hips Don’t Lie”, e cila do të publikojë albumin e saj të fundit, Las Mujeres Ya No Lloran, këtë muaj.

Shakira dhe Piqué u takuan për herë të parë në vitin 2010 në xhirimet e videoklipit të këngëtares “Waka Waka (This Time for Africa)”. Në janar 2013, ata mirëpritën djalin e tyre të parë, dhe fëmija i tyre i dytë lindi dy vjet më vonë në janar 2015.

Pas 11 vitesh së bashku, çifti njoftoi ndarjen e tyre në një deklaratë të përbashkët në qershor 2022. “Me keqardhje konfirmojmë se po ndahemi”, thuhej në deklaratë. “Kërkojmë privatësi në këtë moment për mirëqenien e fëmijëve tanë, të cilët janë prioriteti ynë maksimal. Faleminderit paraprakisht për mirëkuptimin dhe respektin.

Vitin e kaluar, në një kopertinë për Billboard, Shakira foli se si ajo besonte në “derisa vdekja të na ndajë” përmes romancës së saj me Piqué.

“Prioriteti im ishte shtëpia ime, familja ime. Besoja në “derisa vdekja të na ndajë”. Unë e besova atë ëndërr”, tha këngëtarja kolumbiane për publikimin.

“Prindërit e mi janë bashkë, nuk e di, 50 vjet dhe e duan njëri-tjetrin si ditën e parë, me një dashuri unike dhe të papërsëritshme”, vazhdoi ajo. “Kështu që unë e di që është e mundur.