Shakira ‘flakë’ në Madrid, 55 mijë fansa në koncertin e saj të parë pas tetë vitesh

Shakira është rikthyer në Madrid pas tetë vitesh, duke nisur rezidencën e saj 12-netëshe në Spanjë me një koncert spektakolar para rreth 55 mijë fansave.
Këngëtarja kolumbiane u ngjit në skenën e Estadio Shakira, të ndërtuar në hapësirën muzikore Iberdrola në Villaverde, në kuadër të turneut të saj botëror “Las Mujeres Ya No Lloran”.
Gjatë koncertit dyorësh, Shakira performoi disa prej hiteve të saj më të njohura, përfshirë “Hips Don’t Lie”, “Girl Like Me” dhe “Te Felicito”.
49-vjeçarja ndërroi disa veshje gjatë mbrëmjes, duke tërhequr vëmendjen me një fustan të shkurtër me xixa në ngjyrë vjollcë, ndërsa më pas u shfaq me një kostum me motive paisley dhe një veshje të ngushtë gjatë performancës së “She Wolf”.
Duke iu drejtuar publikut, Shakira tha se mezi e besonte që ishte sërish në Madrid, duke e përshkruar rikthimin si një ëndërr.
Ajo falënderoi fansat për dashurinë dhe përzemërsinë e treguar ndër vite, ndërsa theksoi se shumë gjëra kanë ndryshuar në jetën e saj që nga vizita e fundit në kryeqytetin spanjoll.
Rikthimi i Shakirës në Spanjë vjen edhe pas përfundimit të betejës së saj ligjore me autoritetet spanjolle lidhur me një çështje tatimore.
Sipas raportimeve, këngëtarja pritet të marrë një rimbursim prej 55 milionë eurosh. Pas zhvillimeve në këtë çështje, ajo kishte reaguar në mënyrë simbolike në rrjetet sociale, duke publikuar një referencë nga kënga e Rihanna-s, “Bitch Better Have My Money”.
Rezidenca e Shakirës në Madrid është pjesë e turneut “Las Mujeres Ya No Lloran”, me të cilin ajo po performon në vende të ndryshme para mijëra fansave.