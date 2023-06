Shakira dhe Lewis Hamilton në fazat e para të romancës

Shakira dhe Lewis Hamilton janë në fazat e hershme të lidhjes, sipas mediave ndërkombëtare.

Një burim i tha revistës ‘People’ se këngëtarja po del me yllin e F1 pas ndarjes së saj nga Gerard Pique vitin e kaluar. “Ata po kalojnë kohë së bashku dhe janë në fazën e njohjes”, tha një burim i afërt me të dyja palët. “Është argëtuese dhe flirt.”

Lajmet vijnë pasi të dy u panë duke kaluar kohë së bashku në disa raste – si në Spanjë ashtu edhe në Miami.

46-vjeçarja mori pjesë në Çmimin e Madh të Spanjës në F1 në Barcelonë, ku 38-vjeçari garoi për Mercedes dhe doli në vendin e dytë. Menjëherë pas kësaj, dyshja dolën për darkë me një grup miqsh, përfshirë Fai Khadra, dhe mund të shiheshin afër me njëri-tjetrin në një foto. Muajin e kaluar, Shakira u pa duke shijuar një ditë me varkë me Hamilton në Miami. Shakira dhe Hamilton besohej se janë takuar në Downtown Miami pas garës së F1 një natë më parë.

Shakira dhe Piqué, me të cilët ajo ka djemtë Sasha dhe Milan, u ndanë pasi ylli i futbollit e tradhtoi me të dashurën e tij tashmë Clara Chia Marti.