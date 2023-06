Sevilla ekspert si klub, Mourinho rekordmen si trajner: në Budaspet luhet me “autobus” e me “veteranë”

Diçka e papritur mund të ndodhë në finalen e Europa League në Puskas Arena, pasi gjashtë herë fituesja Sevilja përballet me një Romë të drejtuar nga Jose Mourinho, i cili mbetet i pamposhtur në pesë finale kontinentale. Ekipet takohen në Budapest, pasi kanë dështuar në konkurrencën vendase, por kanë shkëlqyer në garën për turneun e dytë të Evropës. Në fund sidoqoftë vetëm njëri mund të kthehet në shtëpi me trofeun.

REKORD KLUBI APO TRAJNERI?

Los Rojiblancos e kanë fituar kompeticionin në çdo rast të mëparshëm që kanë arritur në finale. Suksesi i parë ka ardhur në vitin 2006, kur kapiteni aktual Jesus Navas luajti rolin e tij në ngritjen e trofeut në moshën 20-vjeçare. Nëse Roma do të ketë sukses, Mourinho do të bëhet trajneri më i dekoruar në historinë e gjatë të garave evropiane, duke u shkëputur nga maestro italian Giovanni Trapattoni. Pasi ndihmoi verdhekuqtë të ngrinin trofeun inaugurues të Conference League vitin e kaluar në Tiranë, ai do të ishte gjithashtu i pari trajner që fiton Europa League me tre klube të ndryshme, pas triumfeve të mëparshme me Porton (2003) dhe Manchester United (2017).

SEVILJA

Duke qenë portieri i kupës së Seviljes që kur Jose Luis Mendilibar mbërriti në Andaluzi, Yassine Bounou do të zëvendësojë Marko Dmitrovic mes shtyllave. Skuadra spanjolle ka menduar disa ndryshime në skuadrën e mundur nga Real Madrid të shtunën. Ndërsa Joan Jordan dhe Suso kanë kapërcyer dëmtimet për t’u rikthyer në garë, të dy Tanguy Nianzou dhe Marcao mbeten dyshime. Marcos Acuna është i pezulluar, por Mendilibar ka ende shumë opsione për të zgjedhur. Duke qenë kapiten i skuadrës si mbrojtësi i djathtë në një formacion të mundshëm 4-2-3-1, Jesus Navas do të jetë 37 vjeç e 191 ditë sot dhe për këtë arsye duhet të bëhet lojtari më i vjetër titullar në një finale të Kupës UEFA ose Europa League që nga koha e 38-vjeçarit David Ëeir me Rangers në vitin 2008. Përpara, Rafa Mir i hap rrugën Youssef En-Nesyri. Sulmuesi maroken shënoi dy herë në fitoren në çerekfinale të Los Rojiblancos ndaj Manchester United dhe një herë kundër Juventus në gjysmëfinale.

ROMA

Pavarësisht shqetësimeve të gjata, duket se lojtari kryesor i Romës, Paulo Dybala, do të jetë gjithashtu i disponueshëm në Budapest. Pasi u rikuperua nga një dëmtim në kavilje, të pësuar kundër Atalantës muajin e kaluar, sulmuesi duhet të jetë mjaftueshëm i aftë për një paraqitje nga pankina. Leonardo Spinazzola është gjithashtu i vendosur të rikthehet në kohë për finalen, pasi ka rifilluar stërvitjen e plotë në fillim të javës. Kështu, vetëm Rick Karsdorp dhe Marash Kumbulla mbeten mënjanë. Pasi Jose Mourinho ndryshoi lojtarët duke futur në fushë një ekip të dobësuar në Firence, është tregues se përballja e së mërkurës do të jetë një rast gjithçka ose asgjë. Nemanja Matic, portieri Rui Patricio dhe kapiteni Lorenzo Pellegrini nuk udhëtuan në Toskanë në fundjavë, por ky i fundit – i cili ka luajtur një rol të drejtpërdrejtë në tetë gola të Ligës së Evropës këtë sezon – do të udhëheqë Romën në kryeqytetin hungarez.

FORMACIONI I MUNDSHËM

Sevilla:

Bounou; Navas, Bade, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri

Roma:

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

STATISTIKA

– Sevilja arriti për të shtatën herë finalen e Kupës UEFA/ Liga e Europës, duke vendosur një rekord. Në të njëjtën kohë, spanjollët e kanë fituar turneun në çdo precedent që kanë shijuar finalen (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020).

– Roma do të luajë për të dytën herë finalen e Kupës UEFA/ Liga e Europës, pasi e ka humbur atë përballë Interit në vitin 1991. Kjo do të jetë finalja e pestë europiane për verdhekuqtë pas asaj që 1961 (Kupa e Panaireve), 1984 (Kupa e Kampionëve), 1991 (Kupa UEFA, 2022 (Liga e Konferencës.

– I vetmi precedent mes Romës dhe Seviljes në Europë ka parë në fund fitues formacionin spanjoll, 2-0 në 1/8-at e Ligës së Europës, në sezonin 2019-2020, e cila ka qenë edhe hera e fundit në të cilën andaluzianët fitonin këtë trofe në fund.

– Nëse Sevilja fiton mbrëmjen e sotme në Budapest, do të numëroj 7 trofe kontinentalë dhe do të shndërrohej në skuadrën e shtatë me më shumë trofe në arenën ndërkombëtare, pas Realit të Madridit me 16, Barcelonës me 12, Milanit e Liverpulit me 9 dhe Bajernit të Mynihut me 8.

– Kjo do të jetë hera e 14-të që një skuadër spanjolle dhe italiane përballen në finalen e një turneu UEFA, me iberikasit që janë në avantazh me 9 fitore, përfshirë edhe 3 të fundit radhazi.

– Për të katërtën herë, një finale e kompeticione UEFA do të zhvillohet në Hungari, e para pas vitit 1985. Finalet e pritura janë Lids Junajtid-Ferencvarosh në 1968 (Kupa e Panaireve), Njukasëll-Ujpesht në 1969-ën (gjithashtu Kupa e Panaireve) dhe Real MadridFehervar në 1985.

– Nëse Roma do të fitonte Ligë e Europës mbrëmjen e sotme dhe të dytin kompeticion europian radhazi, ajo do t’i bashkohej Interit që ka triumfuar dy herë radhazi (në 1964 dhe 1965), Milanit (triumfues në 1968 dhe 1969-ën), Juventusit (në 1984 dhe 1985-ën) dhe sërish Milanit në 1989 dhe 1990-ën).

– Kupa UEFA/Liga e Europës është fituar 12 herë nga një trajner spanjoll, më shumë se çdo kombësi tjetër. Madje, 6 nga 10 sukseset e fundit në këtë kompeticion, në stolin e skuadrave fitues kanë qenë të ulur spanjollë.

– Zhoze Murinjo, trajneri i Romës, ka fituar deri tani 5 trofe të rëndësishëm europianë: Kupën UEFA në 2003-shin dhe Ligën e Kampioneve në 2004- ën me Porton, në 2010-ën Champions-in me Interin, në 2017-ën Ligë e Europës me Mançester Junajtidin dhe në 2022 Ligën e Konferencës me Romën. Nëse do të triumfonte edhe sot, ai do të shndërrohej në trajnerin më fitues të kompeticione UEFA, duke parakaluar në renditje italianin Xhovani Trapatoni (5 suksese).