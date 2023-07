Serie A, shorti i kalendarit 2023/24: Napoli kampion e nis nga Frosinone, derbi i parë në shtator

Serie A 2023/24 ka lindur zyrtarisht. Shorti i kalendarit për sezonin e ardhshëm është hedhur: do të nisë në fundjavën e 20 gushtit dhe do të përfundojë më 26 maj. Kampioni në fuqi Napoli rinis nga Frosinone, me javën e parë që përfshin gjithashtu Bologna-Milan, Udinese-Juventus dhe Inter-Monza. Derbi i parë i planifikuar është ai i Milanos, i cili do të luhet në shtëpinë e Inter më 17 shtator. Nuk ka pauza dimërore, do të luhet gjithashtu mes Krishtlindjes dhe Vitit të Ri dhe ka vetëm një raund të mesjavës. Të gjithë kundër kampionit në fuqi Napolit: gara për titull është gati të nisë.

ORARET E JAVËVE TË PARA

Tre javët e para të kampionatit, për arsye klimatike, do të zhvillohen të gjitha në mbrëmje. Ndeshjet do të jetë të planifikuara në orën 18:30 ose 20:45. Në javën e parë, në veçanti, 4 ndeshje do të luhen të shtunën më 19 gusht (2 në orën 18.30 dhe 2 në 20.45). Pastaj 4 ndeshje të dielën më 20 gusht (2 në orën 18.30 dhe 2 në 20.45). Në fund, 2 ndeshje të hënën më 21 gusht (1 në orën 18.30 dhe 1 në 20.45).

PËRPLASJET DIREKTE TË NAPOLIT KAMPION

– Napoli-Milan 29/10/2023 (java e 10); Milan-Napoli 11/02/2024 (java e 24)

– Napoli-Inter 03/12/2023 (java e 14); Inter-Napoli 17/03/2024 (java e 29)

– Juventus-Napoli 12.10.2023 (java e 15); Napoli-Juventus 03/03/2024 (dita e 27)

NDESHJET DERBI

– Inter-Milan 17/09/2023 (java e 4); Milan-Inter 21/04/2024 (java e 33)

– Juventus-Torino 08/10/2023 (java e 8); Torino-Juventus 14/04/2024 (java e 32)

– Lazio-Roma 11.12.2023 (java e 12); Roma-Lazio 07/04/2024 (java e 31)

DERBI I ITALISË

– Juventus-Inter 26/11/2023 (java e 13)

– Inter-Juventus 04/02/2024 (java e 23)

PIOLI VS ALLEGRI

– Milan-Juventus 22/10/2023 (java e 9)

– Juventus-Milan 28/04/2023 (java e 34)

MOURINHO VS GARCIA

– Roma-Napoli 23/12/2023 (java e 17)

– Napoli-Roma 28/04/2023 (java e 34)

PIOLI VS SARRI

– Milan-Lazio 01/10/2023 (java e 7)

– Lazio-Milan 03/03/2024 (java e 27)

ALLEGRI VS MOURINHO

– Juventus-Roma 30/12/2023 (java e 18)

– Roma-Juventus 05/05/2024 (java e 35)

INZAGHI VS MOURINHO

– Inter-Roma 29/10/2023 (java e 10)

– Roma-Inter 11/02/2024 (java e 24)

GARCIA VS SARRI

– Napoli-Lazio 03/09/2023 (java e 3)

– Lazio-Napoli 28/01/2024 (java e 22)

MOURINHO VS PIOLI

– Roma-Milan 03/09/2023 (java e 3)

– Milan-Roma 14/01/2024 (java e 20)

ALLEGRI VS SARRI

– Juventus-Lazio 17/09/2023 (java e 4)

– Lazio-Juventus 30/03/2024 (java e 30)

SARRI VS INZAGHI

– Lazio-Inter 17/12/2023 (java e 16)

– Inter-Lazio 19/05/2024 (java e 37)

PAUZAT E RAUNDET E MESJAVËS

Në Serie A 2023/24 do të ketë vetëm një raund të mesjavës, i caktuar për 27 shtator (java e 6-të). E siç u përmend nuk do të ketë pushim dimëror. Në vend të kësaj, do të ketë katër ndalesa për ekipet kombëtare: më 10 shtator, 15 tetor, 19 nëntor dhe 24 mars.