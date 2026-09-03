Serie A duket e pasur me 1.16 miliardë euro të shpenzuara në merkato: pastaj sheh humnerën me Premier League

Serie A e ka mbyllur merkaton e verës 2026 me 1.16 miliardë euro të shpenzuara, e dyta në Europë përpara Bundesliga, La Liga dhe Ligue 1. Një shifër që të bën të mendosh për një kampionat që është rikthyer i pasur. Por mjafton të shohësh çfarë ka ndodhur në Premier League: klubet angleze kanë kaluar 4.1 miliardë euro, më shumë se sa kanë shpenzuar së bashku katër kampionatet e tjera të mëdha europiane.
Diferenca nuk varet nga numri i operacioneve. Në të dhënat e përgjithshme të Transfermarkt, Serie A numëron 752 lëvizje në hyrje kundrejt 367 në Angli, por nëse heqim huazimet dhe transferimet brenda kampionateve, krahasimi ndryshon: 109 operacione italiane kundrejt 124 të Premier League, ndërsa shpenzimet mbeten rreth 1.08 dhe 3.7 miliardë euro. Me pothuajse të njëjtin numër lëvizjesh, vlera mesatare angleze është rreth trefishi.
Pse Premier League mund të shpenzojë katër herë më shumë se Serie A
Shpjegimi nis nga pasuria strukturore e kampionatit anglez. Deloitte ka llogaritur 6.8 miliardë paund të ardhura të agreguara në sezonin 2024/25, kundrejt rreth 3 miliardë eurove të Serie A. Për Premier League parashikimi është gjithashtu që të kalojë 7 miliardë paund në sezonin 2025/26, edhe falë ciklit të ri të të drejtave audiovizive. Kësaj baze i shtohet edhe një treg i brendshëm që vazhdon të ushqejë veten: 38% e marrëveshjeve të sesionit të fundit kanë ndodhur mes klubeve të së njëjtës Premier League.
Mekanizmi është i qartë: një shitje prodhon menjëherë një plusvalencë, ndërsa kostoja e blerjes amortizohet gjatë viteve. Me Squad Cost Ratio të ri, këto plusvalenca mund të rrisin gjithashtu hapësirën rregullatore për shpenzime të reja. Një qark që mbështet vlerësime gjithnjë e më të larta duke qëndruar, në shumicën e rasteve, brenda rregullave.
Fernandez, Rogers dhe Barcola: merkatoja angleze është tjetër nivel
Transferimet e verës tregojnë disproporcionin. Manchester City ka paguar rreth 125 milionë paund për Enzo Fernandez dhe 116 për Elliot Anderson; Chelsea 117 për Morgan Rogers, Liverpooli mbi 100 për Bradley Barcola dhe Tottenham deri në 100 për Sandro Tonali. Katër nga njëmbëdhjetë blerjet më të shtrenjta në historinë e Premier League kanë ardhur në të njëjtën verë.
Diku tjetër shifrat janë të ndryshme: Milani ka investuar 74 milionë euro plus bonuse për Gonçalo Ramos, Dortmundi rreth 38 për Karetsas, ndërsa Sporting 30 për Zalazar. Dhe bilanci e bën të qartë pikën: Premier League e ka mbyllur me rreth 1.6 miliardë euro bilanc negativ, kundrejt 423 milionë eurove të Serie A.
Serie A është rikthyer të shpenzojë: krahasimi me 6 merkatot e fundit
Vendi i dytë i Serie A nuk është vetëm një efekt i sesionit të vitit 2026. Në gjashtë merkatot e fundit të verës, klubet italiane kanë rikuperuar terren krahasuar me periudhën menjëherë pas pandemisë: nga rreth 623 milionë euro në vitin 2021, në 749 milionë në vitin 2022, deri në afro 900 milionë në vitin 2023 dhe duke kaluar një miliard në dy verat e fundit.
Në vitin 2025 shpenzimet kishin arritur në 1.19 miliardë euro, ndërsa në vitin 2026 u ndalën në 1.16. Në të dyja sesionet, Italia ishte dukshëm përpara Bundesliga, La Liga dhe Ligue 1. Rritja e Serie A krahasuar me rivalet kontinentale është pra reale. Por në të njëjtën periudhë, Premier League ka rritur edhe më tej kapacitetin e saj ekonomik. Vendi i dytë italian ekziston: por mes të qenit i dyti dhe të konkurrosh ekonomikisht me Premier League ka një humnerë.