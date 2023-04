Serena Williams, së shpejti një libër të ri për jetën e saj

Serena Williams do të publikojë një libër të ri, sipas disa burime për Page Six, dhe ofertat mund të arrijnë përtej 10 milionë dollarëve.

Burimi tregoi se përflitet se Williams “po shet një kujtime nëpërmjet Suzanne Gluck në WME” dhe spekulon se ka “marrëveshje me tetë shifra në tryezë”. Një burim i dytë ndan se një marrëveshje mund të jetë mbyllur tashmë – dhe se ekipi i Williams fillimisht po shikonte oferta për libra të shumtë.

Sportisja botoi më parë librin e vitit 2009 “My Life: Queen of the Court” me një shkrimtar fantazmë. Që kur doli libri, ajo ka arritur shumë suksese të reja. Të hënën, Williams lançoi një kompani prodhimi multimediale, 926 Productions, e cila thuhet se tashmë ka një marrëveshje televizive me pamjen e parë me Amazon Studios.

Sipas Hollywood Reporter, kompania ka projekte të shumta në zhvillim – duke përfshirë një dokumentar futbolli, të quajtur “Copa ’71”, në lidhje me Kupën e Botës jozyrtare të Grave të vitit 1971. Gjithashtu ajo ishte producentja ekzekutive për filmin më të mirë për vitin 2022 “King Richard”, në lidhje me jetën e hershme të saj dhe Venus Williams. Will Smith fitoi Oscarin e tij të parë për rolin e tij si babai i vajzave, Richard Williams.