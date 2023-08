Serena Williams bëhet nënë për herë të dytë

Serena Williams dhe bashkëshorti i saj, Alexis Ohanian, dolën në rrjetet sociale të martën për të njoftuar se mirëpritën fëmijën e tyre të dytë, vajzën Adira River Ohanian. Çifti, i cili u martua në vitin 2017, janë gjithashtu prindër të Olimpias, 5 vjeç.

Në një video të ëmbël të TikTok, të vendosur në këngën e Bazzi-t 2018, “Beautiful”, Williams dhe Ohanian mund të shihen të ulur në një tavolinë – duke përqafuar njëri-tjetrin përpara se Olimpia të hidhet në krahët e mamasë së saj për t’u bashkuar me ta. Pasi i dha Olimpias një puthje në ballë, Williams kthehet nga Ohanian dhe duket se i thotë: “Do të kthehem menjëherë”. Williams, e veshur me një kapuç rozë dhe atlete, më pas kthehet me vajzën e saj të re. Videoja 1 minutëshe përfundon me fotot e Polaroid të momentit të veçantë të familjes.

Lajmin e ka shpërndarë edhe Ohanian në faqen e tij në Instagram, duke shpërndarë tre foto të familjes. “Mirë se erdhe, Adira River Ohanian”, nisi ai mbishkrimin e tij, duke zbuluar emrin e vogëlushes. “@serenawilliams tani më ke bërë një dhuratë tjetër të pakrahasueshme. Faleminderit i gjithë stafi i mrekullueshëm mjekësor që u kujdes për gruan dhe vajzën tonë. Nuk do ta harroj kurrë momentin që prezantova @olympiaohanian me motrën e saj të vogël.”

Çifti ndanë se ishin në pritje të fëmijës së tyre të dytë ndërsa ecnin në tapetin në Met Gala 2023. “Isha shumë e emocionuar kur Anna Wintour na ftoi të treve në Met Gala”, shkroi Serena në foton e saj duke treguar barkun e rrumbullakosur me një fustan të zi Gucci, teksa qëndronte pranë themeluesit të Reddit.