Serbia humb tre lojtarë kryesorë para ndeshjes kyçe me Shqipërinë

Serbia është futur në panik përpara ndeshjes me Kombëtaren shqiptare. Misioni për të parakaluar kuqezinjtë në renditjen e grupit K, për eliminatoret e Botërorit, bëhet gjithmonë e më i vështirë.
Përveçse trajneri Dragan Stojkoviç i ka të sigurta dy mungesa prej kartonëve si Milenkoviç dhe Lukiç, ka edhe një tjetër lajm negativ. Kosta Nedjelkoviç rrezikon që të mos grumbullohet për sfidën e 11 tetorit për shkak të një problemi fizik.
Lajmin e ka bërë të ditur skuadra e Leipzih, dhe në këtë mënyrë shkon në tre numri i titullarëve që mungojnë.
Mediat serbe raportojnë se trajneri është duke menduar të afrojë lojtarë të rinj për duelin me kuqezinjtë, si Aleksandër Stankoviç, i biri i Dejan Stankoviçit, dhe Andrej Iliç.
Sfida vendimtare, që me shumë mundësi do të vendosë vendin e dytë në grup, do të luhet në stadiumin “Duboçiça” të Leskovcit.