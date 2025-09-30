Serbia humb tifozët kundër Shqipërisë: FIFA redukton stadiumin me 20% të kapacitetit

FIFA ka gjobitur Federatën Serbe të Futbollit me 80,000 franga zvicerane (100,590 dollarë) dhe ka urdhëruar një kapacitet të reduktuar për ndeshjen e tyre të ardhshme të kualifikimeve për Botërorin në shtëpi, për shkak të sjelljes diskriminuese të tifozëve gjatë humbjes 5-0 ndaj Anglisë në Beograd më herët këtë muaj.
Komiteti disiplinor i FIFA-s gjithashtu përmendi përdorimin e lazerëve, gjeste të papërshtatshme dhe pengimin e himnit kombëtar gjatë dhënies së sanksionit. Të paktën 20% e vendeve për ndeshjen e Serbisë ndaj Shqipërisë në Leskovac do të jenë të mbyllura.
“Federata e Futbollit e Serbisë do të përmbahet ndaj vendimit të dhënë dhe do të marrë të gjitha masat për të parandaluar përsëritjen e incidenteve të ngjashme në të ardhmen,” tha Federata Serbe e Futbollit të martën.
Serbia kishte qenë tashmë nën vëzhgim para ndeshjes me Anglinë më 9 shtator, të cilën e organizoi me një kapacitet të reduktuar prej 15%, për shkak të sjelljes së tifozëve të saj gjatë një ndeshjeje kundër Andorrës në qershor.
Batinaši na Marakani dolaze u grupama da tuku ljude koji skandiraju. Prisutna su i deca. pic.twitter.com/azF1e3gIkQ
— Ćutanje nije zlato (@nije_zlato) September 9, 2025