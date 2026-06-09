Senatori demokrat Bernie Sanders: Populli po i thotë JO oligarkisë globale në Shqipëri!

Senatori i njohur demokrat amerikan, Bernie Sanders, ka reaguar publikisht lidhur me protestat kundër projektit turistik të planifikuar në zonën e Zvërnecit, duke e cilësuar atë si një shembull të “oligarkisë globale”.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Sanders iu referua protestave të zhvilluara në Shqipëri kundër resortit luksoz që lidhet me Jared Kushner dhe partnerët e tij nga Katari.
In tiny Albania, over a hundred thousand people have been in the streets against an environmentally disastrous luxury resort planned by Trump’s son-in-law Jared Kushner and his Qatari billionaire partners.
This is what global oligarchy looks like — and the people are saying NO. pic.twitter.com/2odMveCXL3
— Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) June 9, 2026
Në reagimin e tij, Sanders shkruan:
“Në Shqipërinë e vogël, mbi njëqind mijë njerëz kanë dalë në rrugë kundër një resorti luksoz shkatërrues për mjedisin, i planifikuar nga dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, dhe partnerët e tij miliarderë nga Katari. Kjo është ajo se si duket oligarkia globale dhe njerëzit po thonë JO.”
Senatori amerikan e shoqëroi postimin me një fotografi nga protestat, duke vënë theksin te kundërshtimi qytetar ndaj projektit që ka ngjallur debate të forta në Shqipëri për ndikimin e mundshëm në mjedis dhe në zonat e mbrojtura natyrore.