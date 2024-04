Sëmundja e papritur e De Bruyne dhe ambicja e Pep Guardiola: “Duam të fitojmë ndaj mbretit të Champions”

Pep Guardiola, duke folur për spektaklin mes Real Madrid dhe Manchester City në Bernabeu, në ndeshjen e parë çerekfinale të Champions League, buzëqeshi: “Ishte një ndeshje e mirë, por me tifozët tanë duhet ta kthehemi të fitojmë kundër mbretit të këtij kompeticioni. Foden “Aspak keq, kur sulmon në atë pozicion qendror ka një kualitet të pabesueshëm”. “Edhe Gvardiol shënoi një gol të jashtëzakonshëm, ta shijojmë këtë barazim”, ishin fjalët e menaxherit të City.

KTHIMI NË ETIHAD

Më pas, në lidhje me ndeshjen e dytë Guardiola shtoi: “Për 4 ditë kemi Luton, jemi pas Arsenal dhe Liverpool dhe po mendojmë për këtë. Lojtarët më mahnitin me atë që bëjnë me këtë dëshirë. Ata më mahnisin çdo vit, për mua janë legjenda. Pastaj do të kemi mundësinë të përgatitemi për kthimin, ne e dimë se çfarë duhet të bëjmë: të fitojmë”.

“Në pjesën e parë thashë se kanë mbetur edhe 45 dhe 90 minuta, se nëse sulmonim në mënyrë të çorganizuar nuk kishte asgjë për të bërë. Duhet të qëndronim të qetë, t’i nxirrnim jashtë, të qarkullonim dhe të prisnim të shfaqeshin Foden e Gvardiol”, bëri shaka spanjolli.

BERNABEU I RI, PROBLEM FUSHA

Për lojtarët e Real ai shtoi: “Ata kanë këmbët për të të dribluar e pastaj Kroos e lëviz ekipin e tij ashtu siç mund ta bëjë vetëm Toni. Ata kthehen gjithmonë në lojë? Po ashtu edhe ne dhe ne e bëmë në një Bernabeu si ky”. Pikërisht për stadiumin e ri të Blancos Guardiola nënvizoi: “Stadiumi është mbresëlënës, por tani ata vetëm duhet të kujdesen për barin, ata vetëm duhet ta përmirësojnë këtë gjë. Florentino thjesht duhet të shqetësohet për të bërë një fushë të bukur si gjithmonë”.

Në lidhje me vendimin për të lënë jashtë De Bruyne ai zbuloi: “Ne folëm, ai ishte mes titullarëve dhe erdhi në dhomën e zhveshjes dhe më tha se nuk mund të luante. Ai po villte dhe ndihej shumë i sëmurë”.