Selvije për Shpat Kasapin: Ndërrove jetë në krahët e mi

Selvije Jao, nëna e djalit 3-vjeçar të Shpat Kasapit, ka reaguar mbi ndarjen e parakohshme nga jeta të këngëtarit.

Përmes rrjetit social Instagram, ajo  u shpreh se Shpati “ndërroi jetë në krahët e saj”.

“Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk prite ta dëgjoje duke të thirrur ‘babi’…nuk prite, Shpat. Nxitove dhe na le këtu vetëm, pa ty.”

Në vijim, Selvije shton: “E le Roelin jetim, o Shpat…Në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty. Në kohën kur duart e tua i duheshin më shumë se kurrë. Si t’ia shpjegoj Roelit që babi nuk është më? Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante…por pse u ndave nga jeta në krahët e mi, pse ma këpute zemrën kështu, o jetë? Inshallah takohemi në Xhenet…Allahu të deshi pranë vetes, por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe të jesh këtu për ne.”

Shpat Kasapi u nda nga jeta ditën e sotme, në moshën 40-vjeçare si pasojë e një arresti kardiak.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top