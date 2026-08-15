Selena paditet nga investitorët, akuzohet për mashtrim lidhur me startup’in e shëndetit mendor

Këngëtarja dhe aktorja Selena Gomez është paditur të enjten nga disa investitorë, të cilët pretendojnë se ylli i serialit “Only Murders in the Building” ka kryer mashtrim, pasi nuk ka përmbushur detyrimet e saj për zhvillimin dhe promovimin e startup-it të saj të shëndetit mendor, Wondermind.
Sipas padisë, të depozituar në gjykatën federale në Delaware, paditësit kishin investuar rreth 1.2 milionë dollarë në Wondermind Global, kompani e themeluar në vitin 2021 me synimin për t’i ndihmuar përdoruesit të përmirësonin “mirëqenien mendore”.
Investitorët pretendojnë se u ishte bërë e ditur se Gomez, një nga personazhet e famshëm me ndikimin më të madh në rrjetet sociale, me më shumë se 500 milionë ndjekës, do të përfshihej aktivisht në ndërtimin e kompanisë në rolin e drejtoreshës së marketingut.
Sipas tyre, Gomez dhe drejtues të tjerë të kompanisë nuk i përmbushën premtimet, përfshirë edhe krijimin e një aplikacioni për telefonat celularë.
“Gomez pretendoi se do të nënshkruante një kontratë që e detyronte të përmbushte këto detyrime dhe më pas e shpërfilli atë”, thuhet në padi.
“Nuk kishte asnjë sipërmarrje të mirëfilltë në zhvillim, aq më pak një sipërmarrje fitimprurëse”, pretendojnë paditësit.
Ata shtojnë se kompania nuk ishte në gjendje të përmbushte as detyrimet e saj më themelore, siç ishte pagesa në kohë e punonjësve dhe furnitorëve.
Një përfaqësues i Selena Gomez nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment.
Në padi argumentohet se investitorët nuk ishin në dijeni të problemeve të kompanisë deri në shtator të vitit 2025, kur një artikull i publikuar në internet raportoi në detaje për vështirësitë me të cilat po përballej Wondermind.
Paditësit kërkojnë t’u kthehen shumat e investuara, si dhe të mbulohen shpenzimet ligjore.