Selena Gomez zbulon statusin e saj

Selena Gomez bëri të ditur statusin e saj të lidhjes në një video të re të enjten.

Gomez shkoi në TikTok për të ndarë një klip të saj duke parë një ndeshje futbolli me miqtë, ku vendosi t’u bënte të ditur lojtarëve se ishte në dispozicion. “Unë jam beqare,” tha Gomez, ndërsa shikonte ndeshjen disa metra larg. Postimi i TikTok pason një video të marsit, në të cilën ajo tha se ishte “ende në kërkim” të partnerit të duhur.

Po atë muaj, artistja ndezi thashethemet për romancë me Zayn Malik pasi dyshja u panë për darkë së bashku në New York City.

Një dëshmitar okular i tha ET në atë kohë, “Selena dhe Zayn dolën në SoHo në qytetin e Nju Jorkut. Ata ecnin të kapur për dore dhe po putheshin. Shumica e stafit të restorantit dhe vizitorëve të restorantit nuk i vunë re. Dukej sikur ishin rehat së bashku dhe ishte e qartë se ishte një takim”.

Spekulimet për të dy filluan kur përdoruesi i TikTok @klarissa.mpeg ndau një shkëmbim tekstesh me një mikeshën e saj, e cila pretendoi se ajo ishte hostess në një restorant pa emër në qytet.

Përpara ish-anëtarit të One Direction, Selena ishte e lidhur me Drew Taggart të The Chainsmokers. Dyshja u panë për herë të parë duke luajtur bowling së bashku në New York City, me një burim që i tha ET në atë kohë se ata ishin në lidhje. Menjëherë pas kësaj, ajo me sa duket i hodhi poshtë këto spekulime me një mesazh që ajo postoi në Instagram Story, duke thënë: “Më pëlqen shumë të jem vetëm”, duke shtuar “#iamsingle”..