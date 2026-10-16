Selena Gomez nostalgjike për të kaluarën? Videoja me këngën e Nick Jonas tërheq vëmendjen

Selena Gomez ka rikthyer vëmendjen te romanca e saj e dikurshme me Nick Jonas, duke publikuar një video në TikTok, ku shfaqet me një fustan të kuq elegant.
Këngëtarja dhe aktorja 34-vjeçare mori pjesë në eventin e vitit 2026 të fondacionit Rare Impact Fund, ku shkëlqeu me një fustan mbrëmjeje të krijuar posaçërisht nga shtëpia e modës Prada.
Ajo e shoqëroi videon me këngën e njohur të grupit Jonas Brothers, “Burnin’ Up”, të publikuar në vitin 2008, duke sinkronizuar buzët me vargun e famshëm të Nick Jonas për “fustanin e kuq”.
“Ndihem nostalgjike”, shkroi Gomez në përshkrimin e videos, duke nxitur interesin e fansave për lidhjen e saj të dikurshme me këngëtarin.
Selena Gomez dhe Nick Jonas u njohën gjatë kohës kur të dy ishin pjesë e Disney Channel dhe nisën lidhjen në vitin 2008. Në atë periudhë, ata ishin ende adoleshentë.
Marrëdhënia e tyre pati disa ndarje dhe ribashkime, përpara se të përfundonte përfundimisht në vitin 2010.
Edhe pse Jonas Brothers nuk kanë konfirmuar se kujt i referohet saktësisht kënga “Burnin’ Up”, Selena u shfaq në videoklipin e saj si interesi romantik i Nick-ut.
Në një intervistë për Capital FM në vitin 2015, Gomez foli me nostalgji për marrëdhënien e tyre.
“Ne ishim fëmijë!”, u shpreh ajo, duke treguar se kishin komunikuar sërish pas një kohe.
“Për mua, ajo ishte një dashuri e pafajshme rinore. Ishte shumë e ëmbël. Ai është i mrekullueshëm. Sigurisht që kam ende dashuri për të”, tha këngëtarja.
Sot, Selena Gomez është e martuar me producentin muzikor Benny Blanco. Çifti e bëri publike lidhjen në dhjetor të vitit 2023 dhe u martua në shtator të vitit 2025.
Nga ana tjetër, Nick Jonas është i martuar me aktoren Priyanka Chopra. Ata u fejuan në korrik të vitit 2018 dhe u martuan në dhjetor të po atij viti.
Çifti ka një vajzë, Malti Marie Chopra Jonas, e cila lindi në janar të vitit 2022.