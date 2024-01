Selena Gomez: Do tërhiqem nga muzika

Selena Gomez zbuloi së fundmi se po synon të fokusohet më shumë në karrierën e saj të aktrimit dhe të tërhiqet nga muzika pas albumit të ardhshëm.

“Fillova të argëtohesha shumë me muzikën dhe më pas turneu ishte vërtet argëtues,” tha Selena në episodin e 7 janarit të podcast-it Smartless. “Por unë isha duke bërë shfaqjen time televizive [Wizards of Waverly Place] në të njëjtën kohë dhe thjesht e pashë atë shumë argëtuese, kështu që thjesht vazhdova. Por sa më shumë rritem, aq më shumë më pëlqen. Do doja të kisha sërish një shfaqje.

“Ndjehem sikur kam një album më shumë brenda vetes, por ndoshta do të zgjidhja aktrimin”, tha 31-vjeçarja. “Dua të qetësohem sepse jam e lodhur.”

Selena publikoi albumin e saj më të fundit Revelación në 2021, i cili u parapri nga regjistrimet e saj solo Rare (2020), Revival (2015) dhe Stars Dance (2013).

Megjithatë, ajo nisi karrierën e saj si aktore në Barney në 2002. Dhe ndërsa ajo është e njohur më së shumti për rolin e saj të parë në Wizards of Waverly Place gjatë ditëve të saj në Disney Channel, është puna e saj në Only Murders in the Building që i kanë sjellë dy nominime për Emmy.