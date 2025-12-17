Selena dhe Benny në krizë? Fansat të shqetësuar

Selena Gomez dhe bashkëshorti i saj, Benny Blanco, janë përballur me komente dhe spekulime të shumta në rrjetet sociale. Që pas martesës së tyre në shtator 2025, fansat kanë vënë re disa momente që sipas tyre tregojnë se producenti nuk është më aq i afërt me këngëtaren sa para dasmës.
Në rrjet kanë qarkulluar disa video ku Blanco duket më i rezervuar ndaj Selenës, duke ngritur dyshime për marrëdhënien e tyre. Spekulimet u shtuan edhe më shumë pas një ndeshjeje të Los Angeles Lakers më 1 dhjetor, ku gjatë përshëndetjes me fansat, Selena i zgjati dorën për ta kapur, ndërsa Benny hezitoi për disa sekonda përpara se ta bënte. Moment i cili u bë menjëherë viral.
Ky detaj i vogël mjaftoi që fansat të rikthenin dyshimet për një periudhë të vështirë në çift. Edhe video të mëparshme janë analizuar në detaje nga ndjekësit, të cilët kanë komentuar gjuhën e trupit dhe distancën mes tyre.
Megjithatë, pavarësisht interpretimeve në rrjet, Selena Gomez dhe Benny Blanco kanë treguar se gjithçka mes tyre është në rregull. Në një video festive për Krishtlindje, çifti u shfaq i qetë dhe i lumtur, duke lënë të kuptohet se janë gati të festojnë fundvitin bashkë dhe se thashethemet nuk pasqyrojnë realitetin e marrëdhënies së tyre.