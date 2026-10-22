Sekuestron 22 makina kontrabandë në veri të Kosovës

22 automjete dhe mallra me vlerë doganore mbi 200 mijë euro janë sekuestruar gjatë aksioneve të zhvilluara në veri të Kosovës, në kuadër të një hetimi disamujor.
Dyshimet janë se ato janë kontrabandë mallrash nga Serbia, ndërsa autoritetet kosovare janë duke hetuar dhjetë persona.
Prokuroria e Mitrovicës ka njoftuar se aksionet janë realizuar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Doganën dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.
Sipas Prokurorisë, hetimet kanë nisur në prill të këtij viti.
Gjatë hetimeve janë identifikuar rrugët ilegale përmes të cilave dyshohet se mallrat futeshin nga Serbia, si dhe objektet ku ato shkarkoheshin, depozitoheshin dhe më pas shpërndaheshin në treg.
Veturat e përdorura për këtë veprimtari, në shumicën e rasteve, ishin të modifikuara për kontrabandë, pa ulësen e pasme. Sipas njoftimit, kur shoferi vërente praninë e zyrtarëve policorë, i braktisnin automjetet dhe largoheshin.