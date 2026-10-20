Sekretari amerikan i Mbrojtjes takohet me Netanyahun në Izrael

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, është takuar të hënën me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu gjatë një vizite të paparalajmëruar në Izrael, raportoi faqja e lajmeve Axios, duke cituar dy burime të njohura me takimin.
Sipas raportimit, vizita u zhvillua në një moment të rëndësishëm politik, vetëm tetë ditë para zgjedhjeve të Knessetit, si dhe në kohën kur Uashingtoni dhe Tel Avivi po diskutojnë mundësinë e rifillimit të operacioneve të mëdha ushtarake kundër Iranit.
Pas publikimit të lajmit nga Axios, Hegseth shpërndau në rrjetet sociale fotografi dhe mesazhe nga një vizitë te personeli ushtarak amerikan që shërben nën Komandën Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), e cila është përgjegjëse për operacionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme.
“Si gjithmonë, ka qenë një nder të vizitojmë luftëtarët tanë në CENTCOM sot. Më të mirët e vendit tonë, në një mision historik”, shkroi Hegseth.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump shprehu të dielën mbështetjen e tij të plotë për Netanyahun, në prag të zgjedhjeve të 27 tetorit. Në një postim të gjatë në platformën e tij Truth Social, Trump deklaroi se i jepte “mbështetjen e plotë dhe totale” përpjekjes së kryeministrit izraelit për t’u rizgjedhur.
Trump vlerësoi lidershipin e Netanyahut dhe bashkëpunimin e tij me Uashingtonin, veçanërisht në përballjen me Iranin. Ai paralajmëroi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara mund të detyrohen të marrin përsipër vetë barrën, nëse votuesit izraelitë zgjedhin një udhëheqës tjetër.
Takimi mes Hegseth dhe Netanyahut zhvillohet në një periudhë tensionesh të larta në Lindjen e Mesme, ndërsa zhvillimet politike në Izrael dhe diskutimet mbi strategjinë ndaj Iranit mbeten në qendër të vëmendjes