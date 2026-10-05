Seancë plenare dhe protestë te Kuvendi, policia rrethon zonën dhe vendos gardh metalik

Ndërsa sot në orën 15:00 pritet të zhvillohet seanca plenare në Kuvend, qytetarët kanë paralajmëruar një protestë para godinës së Parlamentit.

Protestuesit kanë deklaruar se do të mblidhen për të shprehur pakënaqësinë ndaj politikës dhe për t’u përcjellë politikanëve mesazhin se, sipas tyre, nuk i përfaqësojnë.

Në kuadër të protestës, Policia ka marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zhvillimit të tubimit.

Zona përreth Parlamentit është rrethuar me gardh metalik, ndërsa pritet që masat e sigurisë të vijojnë gjatë gjithë kohës së protestës dhe seancës plenare.

 

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top