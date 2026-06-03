Seanca për të pandehurit e dosjes Veliaj, SPAK kërkon burg dhe gjoba

Është mbajtur sot seanca për grupin e dosjes Veliaj, për 11 të pandehurit që kanë kërkuar gjykim të shkurtuar.
SPAK ka dhënë pretencën:
Për Fatmir Bektashi është kërkuar 1 vit burg/ 8 muaj burg, pezullim pune interes publik
“Kontalt shpl” 583 mijë leke gjobë
Ina Goxhaj -7 vit burg / 4 vjet 8 muaj, pezullim – shërbim prove 5 vjet
Elman Abule 7 vjet / 4 vjet 8 muaj
Frosina Bollo 1 vit /8 muaj
Frobolus ojf, gjobë 500 mijë lekë/ 333 mijë lekë
Adela Kondakçi 7 vjet burg/ 4 vjet 8 muaj, përjashtim nga dënimi të të pandehurës
Klotilda Bushka 600 mijë lekë gjobë/ 400 mijë
Flutura Xhani 60 mijë lekë/ 40 mijë lekë
Fatjon Baçi 5 vjet burg/ 3 vjet 4 muaj, pezullim shërbim prove
Ndërsa për OJF “Frobolus” 500 mijë lekë gjobë, ulje 1/3
Adela Kondakçiu – 7 vjet burgim, ulet 4.8 muaj burgim.
Klotilda Bushka – gjobë 600 mijë lelë, ulet 400 mijë lekë
Flutur Xhani – 60 mijë lekë, ulet me 40 mijë lekë
Fatjon Baçi 5 vite burg, 3.4 vite.