Seanca për të pandehurit e dosjes Veliaj, SPAK kërkon burg dhe gjoba

Është mbajtur sot seanca për grupin e dosjes Veliaj, për 11 të pandehurit që kanë kërkuar gjykim të shkurtuar.

SPAK ka dhënë pretencën:

Për Fatmir Bektashi është kërkuar 1 vit burg/ 8 muaj burg, pezullim pune interes publik

“Kontalt shpl” 583 mijë leke gjobë

Ina Goxhaj -7 vit burg / 4 vjet 8 muaj, pezullim – shërbim prove 5 vjet

Elman Abule 7 vjet / 4 vjet 8 muaj

Frosina Bollo 1 vit /8 muaj

Frobolus ojf, gjobë 500 mijë lekë/ 333 mijë lekë

Adela Kondakçi 7 vjet burg/ 4 vjet 8 muaj, përjashtim nga dënimi të të pandehurës

Klotilda Bushka 600 mijë lekë gjobë/ 400 mijë

Flutura Xhani 60 mijë lekë/ 40 mijë lekë

Fatjon Baçi 5 vjet burg/ 3 vjet 4 muaj, pezullim shërbim prove

Ndërsa për OJF “Frobolus” 500 mijë lekë gjobë, ulje 1/3

Adela Kondakçiu – 7 vjet burgim, ulet 4.8 muaj burgim.

Klotilda Bushka – gjobë 600 mijë lelë, ulet 400 mijë lekë

Flutur Xhani – 60 mijë lekë, ulet me 40 mijë lekë

Fatjon Baçi 5 vite burg, 3.4 vite.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
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