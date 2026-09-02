SË SHPEJTI – ROMANI I RI I FLAMUR BUÇPAPAJ “VAJZA QË ERDHI NGA SHKODRA”

Nga Shkodra drejt Amerikës – një histori dashurie, diktature, trashëgimie dhe sekretesh
Shkrimtari shqiptar Flamur Buçpapaj sjell së shpejti romanin e tij të ri, “Vajza që erdhi nga Shkodra”, një vepër letrare me një histori të fuqishme njerëzore, e cila lidh Shqipërinë e diktaturës me Amerikën moderne.
Romani do të botohet nga Botimet Nacional dhe po përgatitet për bashkëpunim me shtëpi botuese amerikane, me synim publikimin dhe promovimin e tij në SHBA dhe në tregun evropian.
NJË DASHURI E NDALUAR
Në qendër të romanit është Elena, një vajzë 27-vjeçare nga Shkodra, e rritur vetëm nga nëna e saj, Mira.
Elena nuk e ka njohur kurrë babanë. Ajo di vetëm se ai ishte amerikan.
Por pas vdekjes së nënës, Elena zbulon një kuti të vjetër me fotografi dhe letra që ndryshojnë përgjithmonë jetën e saj.
Babai i saj, Alexander Morgan, nuk e kishte harruar kurrë Mirën.
Ai kishte dërguar letra.
Kishte tentuar të rikthehej.
Por letrat nuk kishin arritur kurrë.
Dashuria e tyre ishte ndërprerë nga diktatura dhe nga njerëz që kishin dashur t’i mbanin përgjithmonë të ndarë.
NGA SHKODRA NË NJU JORK
Një letër nga një avokat në Nju Jork e çon Elenën drejt Amerikës.
Atje ajo zbulon se babai i saj nuk ishte thjesht një amerikan i pasur.
Ai ishte një nga biznesmenët më të fuqishëm të vendit dhe kishte lënë pas një pasuri prej qindra milionë dollarësh.
Elena rezulton të jetë trashëgimtarja e tij e vetme biologjike.
Por pasuria vjen me një kusht.
Një kusht që do ta rikthejë Elenën në Shkodër.
Dhe pas këtij kushti fshihet një sekret shumë më i madh se trashëgimia.
NJË THRILLER FAMILJAR ME SFOND HISTORIK
“Vajza që erdhi nga Shkodra” bashkon dashurinë, dramën familjare, historinë e diktaturës komuniste shqiptare, emigracionin, pasurinë, intrigën financiare dhe thrillerin.
Elena zbulon se babai i saj kishte mbledhur prova për një skandal të madh financiar brenda perandorisë së tij.
Testamenti nuk është thjesht një testament.
Është një mesazh i koduar.
Dhe tani njerëzit që kishin dashur ta fshihnin të vërtetën për dekada janë përsëri në veprim.
Elena ndiqet.
Dokumentet zhduken.
Një dëshmitar vritet.
Dhe ajo zbulon se personi që kishte sabotuar dashurinë e prindërve të saj mund të jetë ende gjallë.
Por surpriza më e madhe vjen në fund.
Kur Elena mendon se ka zbuluar gjithçka, ajo gjen një zarf të fshehur në arkivin e babait.
Në të shkruhet:
“Për vajzën time. Nëse e ke gjetur këtë letër, do të thotë se ke zbuluar vetëm gjysmën e së vërtetës.”
Brenda zarfit ndodhet një fotografi.
Alexander.
Mira.
Dhe një fëmijë tjetër.
Në pjesën e pasme të fotografisë shkruhet:
“Mos e kërko pasurinë. Kërko vëllain tënd.”
NJË HISTORI SHQIPTARE ME POTENCIAL NDËRKOMBËTAR
“Vajza që erdhi nga Shkodra” është një roman që nis në Shkodër, kalon në Nju Jork dhe rikthehet përsëri në Shqipëri, duke krijuar një urë letrare mes dy botëve.
Një histori për dashurinë që nuk u shua.
Për një nënë që mbajti një sekret për gjithë jetën.
Për një vajzë që kërkoi babanë dhe gjeti një histori të tërë.
Dhe për një të vërtetë që dikush është përpjekur ta varrosë për dekada.
SË SHPEJTI.
FLAMUR BUÇPAPAJ – “VAJZA QË ERDHI NGA SHKODRA”
Botimet Nacional
Në përgatitje për publikim në SHBA dhe Evrpopè
SË SHPEJTI – ROMANI I RI I FLAMUR BUÇPAPAJ “VAJZA QË ERDHI NGA SHKODRA”
Nga Shkodra drejt Amerikës – një histori dashurie, diktature, trashëgimie dhe sekretesh