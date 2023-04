Së shpejti një dokumentar për jetën e David Beckham

David Beckham ka folur për zakonet e “lodhshme” që e mbajnë atë zgjuar gjithë natën në një seri të re dokumentarësh për Netflix.

Seriali, i cili aktualisht është pa titull dhe pritet të publikohet më vonë këtë vit, do të shqyrtojë jetën dhe të kaluarën e ish-futbollistit anglez, me skuadrën që do t’i jepet akses në shtëpinë e tij. Në pamjet e hershme nga The Sun, Beckham flet sinqerisht për zakonet e tij të pastrimit, duke shpjeguar se ai do të kalojë orë të tëra duke u rregulluar pasi familja e tij të shkojë në shtrat.

“Unë pastroj aq mirë, nuk jam i sigurt se në fakt është vlerësuar kaq shumë nga gruaja ime, me sinqeritet të plotë,” thotë ai nga kuzhina e tij. “Fakti që kur të gjithë janë në shtrat, unë shkoj përreth, pastroj qirinjtë, ndez dritat në mjedisin e duhur, sigurohem që kudo të jetë rregull. Unë e urrej të zbres në mëngjes dhe ka gota, pjata dhe, e dini, tasat.”

Në vitin 2006, David zbuloi se kishte një “çrregullim obsesiv-kompulsiv ku unë duhet të kem gjithçka në një vijë të drejtë ose gjithçka duhet të jetë në çift”.

Victoria tha: “Ai ka atë gjë obsesive-kompulsive ku gjithçka duhet të përputhet. Nëse hapni frigoriferin tonë, gjithçka është e koordinuar nga secila anë. “Ne kemi tre frigoriferë – ushqim në një, sallatë në një tjetër dhe pije në të tretën. Në pije, gjithçka është simetrike. Nëse ka tre kanaçe, ai do ta hedhë njërën sepse duhet të jetë numër çift.”

Çrregullimi obsesiv kompulsiv (OCD) është një gjendje e shëndetit mendor ku mendimet obsesive dhe sjelljet kompulsive bashkohen për të krijuar shqetësimet në jetën e përditshme.Ndërsa çrregullimi i ankthit shihet shpesh në lidhje me pastrimin ose rregullimin, ai mund të prekë njerëzit në mënyra të ndryshme.