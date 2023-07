Së shpejti dokumentari i ri i Princ Harry

Princ Harry po bën plane të kthehet në Afrikë i vetëm për një dokumentar të ri të Netflix.

Udhëtimi i mundshëm afrikan i Harry do të shihet në mënyrë të pashmangshme si duke ndjekur gjurmët e nënës së tij, Princeshë Diana, e cila udhëtoi në Afrikë për të bërë fushatë kundër minave tokësore pak para vdeekjes së saj.

Nuk dihet ende se për çfarë do të jetë dokumentari. Megjithatë, greva e vazhdueshme e shkrimtarëve të Holliwoodit do të thotë se princi nuk mund të ecë përpara ende me planet e tij. Një burim tha: “Natyrisht, Harry ndihet si në shtëpinë e tij atje”, ndërsa një burim i brendshëm i Netflix konfirmoi se ishte një nga një sërë idesh që familja mbretërore kishte diskutuar.

Harry u shfaq së bashku me Markle në dokumentarin e tyre të parë “Meghan & Harry” – vitin e kaluar. Para kësaj, ai u shfaq pa gruan e tij në një projekt Apple TV për shëndetin mendor të quajtur “The Me You Can’t See.” Projekti i ri vjen mes thashethemeve për probleme mes Netflix-it dhe Dukës dhe Dukeshës së Sussex-it, marrëveshja prej 20 milionë dollarësh e të cilëve me Spotify përfundoi papritur në fillim të qershorit.

Një burim i njohur me marrëveshjen e tyre prej 100 milionë dollarësh Netflix këmbënguli, “Gjërat janë të shkëlqyera”, ndërsa një zëdhënës i Netflix tha këtë javë, “Ne e vlerësojmë partneritetin tonë me Archewell Productions”. Zëdhënësi i transmetuesit shtoi se ata do të “vazhdojnë të punojnë së bashku në një numër projektesh”, duke përfshirë “Heart of Invictus”, i cili pason lojërat vjetore për anëtarët e shërbimit dhe veteranët që themeloi Harry. Do të transmetohet në Netflix në gusht, dhe duka dhe dukesha janë planifikuar të shfaqen në serialin dokumentar.