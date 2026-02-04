Scarlett Johansson, pjesë e dramës ligjore të Blake Lively

Një audio nga një regjistrim i sapo zbuluar ka futur Scarlett Johansson në betejën ligjore në vazhdim mes Justin Baldoni dhe Blake Lively, lidhur me filmin “It Ends With Us”.
Regjistrimi, i cili vjen nga regjisorja Claire Ayoub, tregon bashkëthemeluesin e Wayfarer, Steve Sarowitz, duke folur me entuziazëm për përvojën e tij të punës me ish-bashkëshorten e Ryan Reynolds, ndërsa e krahason atë me përvojën që pati me Blake Lively.
“E dua këtë fuqizim të grave. Kemi mbështetur edhe një regjisore për herë të parë,” dëgjohet Sarowitz, 61 vjeç, teksa i flet Ayoub, sipas Us Weekly.
Sarowitz ka punuar me Johansson në debutimin e saj si regjisore, “Eleanor the Great”, i cili u publikua në shtator të vitit të kaluar.
Në një moment, Ayoub bën shaka duke thënë:
“ Scarlett Johansson? Jam shumë e emocionuar për të!”
Ndërsa Sarowitz përgjigjet me ironi:
“Po përpiqemi t’i japim shansin e saj të parë të madh. Ndoshta njerëzit do të dëgjojnë për të pas kësaj.”
“Ajo ishte shumë e qetë, e përmbajtur, e sigurt në vetvete… dhe e sjellshme,” shtoi ai për Johansson.
“Është interesante sepse punon me shumë njerëz. Pothuajse të gjithë janë të sjellshëm, dhe pastaj është Blake — ajo është krejt ndryshe nga të gjithë të tjerët. Jo për të thënë diçka të keqe për të, por është ndryshe.”
“Mendoj se në shumicën e rasteve njerëzit e shohin çfarë po bëjmë, shohin që jemi të sjellshëm, dhe sillen mirë me ne. Edhe nëse nuk janë perfektë. Thjesht mendoj se disa njerëz kanë harruar të mësojnë si të jenë të sjellshëm,” vazhdoi Sarowitz.
Claire Ayoub ka punuar më parë me Baldonin dhe Wayfarer në filmin e vitit 2024 “Empire Waist”.
Në shtator 2025, ajo paraqiti një deklaratë ku pretendonte se kishte përjetuar “ndërveprime të përsëritura negative” dhe “abuzim verbal” nga Baldoni dhe kompania Wayfarer.
Regjistrimi audio raportohet se është dorëzuar nga ekipi ligjor i Blake Lively.
Ryan Reynolds ishte i martuar me Scarlett Johansson nga viti 2008 deri në 2011. Pas divorcit të tyre, ai u martua me Blake Lively në vitin 2012.