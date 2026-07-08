Scaloni nuk arrin ta përfundojë intervistën pas Argjentinë-Egjipt: “Mjaft, më lini të iki”

Lotët e Argjentinës mund të kishin qenë të zhgënjimit dhe trishtimit për mënyrën se si kishin shkuar gjërat ndaj Egjiptit. Por, falë përmbysjes së pabesueshme në fund, Messi me shokë qanin nga gëzimi për një nga arritjet më të mëdha të historisë së tyre. Shumë i prekur ishte edhe trajneri i Albicelestes, Lionel Scaloni, i cili nuk mund t’u shmangej detyrimeve pas ndeshjes, por u dorëzua përballë emocioneve.
Ndërsa skuadra festonte fitoren 3-2 në Atlanta, Scaloni u paraqit në zonën e intervistave në fushë. Ish-futbollisti i Lazios dhe Atalantës dukej menjëherë shumë i prekur, por pavarësisht lotëve dhe lodhjes emocionale u përpoq t’u përgjigjej pyetjeve të gazetarit. “Si je, çfarë ndien?”. Aq i tronditur ishte Scaloni, sa nuk e kuptoi menjëherë pyetjen: “Si jam? Mirë, më falni, jam shumë i emocionuar”.
Argentina manager Lionel Scaloni was too emotional to finish his interview following their 3-2 win over Egypt… pic.twitter.com/dCD3ODhitC
— george (@StokeyyG2) July 7, 2026
Scaloni largohet dhe ndërpret intervistën
Ishte e vështirë të fliste mes lotëve për trajnerin kampion bote, i cili arriti vetëm të nënvizonte madhështinë e grupit të Argjentinës: “Çfarë grupi lojtarësh, vëlla”. Këto ishin fjalët e tij të fundit, pasi nuk kishte më forcë për të vazhduar. I pushtuar nga emocionet, Scaloni e mbylli intervistën: “Mjaft, duhet të iki, më lini të shkoj”. Një moment sa i papritur aq edhe i bukur, që tregoi forcën e emocioneve të përjetuara nga Albiceleste. Më pas foli Roberto Fabian Ayala, ndihmësi i teknikut Scaloni.
Edhe ai dukej dukshëm i prekur, por arriti ta përfundonte bisedën: “Dalëngadalë shpirti po më kthehet në trup. Dua vetëm t’i falënderoj të gjithë, sidomos këta djem që arrijnë gjithmonë të emocionojnë. Ia thashë Paredes sapo mbaroi ndeshja: ata janë të tillë, ky është karakteri i tyre. Nuk lodhen kurrë, duan gjithmonë më shumë dhe janë të aftë të bëjnë gjëra të tilla. Po, ishim të goditur, por ata e dinin. I kishin premtuar njëri-tjetrit: ‘Nëse duhet të largohemi, le të largohemi, por me kokën lart’”.