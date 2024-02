Sarri gjen formulën si të mposhtë Bayern: “Duke menduar se nuk është e pamundur”

Vigjilje e Champions League për Lazio, që nesër në mbrëmje do të përballet me Bayern Munich në stadiumin Olimpico në 1/8 e turneut. Bardhekaltrit vijnë nga një fitore në transfertë ndaj Cagliari, ndërsa bavarezët u dërrmuan 3-0 nga Bayer Leverkusen, që është shkëputur në renditje. Megjithatë, skuadra e Tuchel mbetet një nga favoritët për të fituar trofeun kontinental. E për këtë është i vetëdijshëm trajneri i Lazio, Maurizio Sarri. Edhe për këtë, ai foli edhe në konferencën për media, duke nënvizuar megjithatë se skuadra e tij nuk niset e mundur.

FJALËT E TEKNIKUT SARRI PARA LAZIO-BAYERN

Një Lacio me shumë respekt për Bayern, por pa asnjë frikë. Kështu dëshiron ta shohë Maurizio Sarri skuadrën e tij nesër në mbrëmje, kur luftanija bavareze të mbërrijë në Olimpico: “Me çfarë armësh përballet një mision i pamundur? Duke menduar se nuk është e pamundur. Nëse nisemi nga supozimi se është e pamundur, është një lojë tashmë e humbur. Duhet të shkojmë me besim, me entuziazëm, duhet të provojmë me çdo kusht, me shumë nerva pa pasur mendime të dyta. Në letër ata janë favoritë, të shohim se çfarë do të thotë fusha”.

“Duhet të vuajmë të gjithë bashkë, si kolektiv – nënvizoi trajneri i bardhekaltërve -. Do të ketë vështirësi për t’u përballuar dhe kapërcyer, kjo është e pashmangshme kur skuadrat janë të këtij kalibri. Duhet të bëjmë krejtësisht të kundërtën në krahasim me Interin, kur ishim në mëshirë të ngjarjeve, por nesër duhet të përballemi me ngjarjen”.

Në fund, në lidhje me kundërshtarin e vështirë: “Pres një skuadër të fortë. Këto skuadra mund të bëjnë ndonjë gabim në kampionat, por nuk gabojnë në Champions League. Një Lazio më e vëmendshme? Nëse i them skuadrës të luajë me entuziazëm, me besim dhe pastaj shkoj t’i vendos një mbrojtës më shumë, nuk jam as i besueshëm me lojtarët. Le të luajmë lojën tonë, pa mendime të dyta. Pastaj fusha mund të na bëjë të luajmë një ndeshje ndryshe nga ajo që do të donim të luanim, por le ta lëmë fushën ta bëjë këtë”.