São Paulo, Oscar humb ndjenjat gjatë vizitave mjekësore: lojtari dërgohet në spital

Frikë për Oscar gjatë vizitave mjekësore me São Paulo. Fantazisti brazilian, ish-lojtar i Chelsea dhe i njohur edhe për qëndrimin e tij të gjatë në Kinë te Shanghai Port nga viti 2017 deri në 2024, humbi ndjenjat gjatë disa testeve të kryera nga klubi. Lojtari, sot 34-vjeçar, humbi vetëdijen ndërsa ndodhej mbi biçikletën stërvitore për një provë nën lodhje fizike. Për të, siç thekson ESPN, bëhet fjalë për një problem kardiak. Lojtari u ndje keq dje në mëngjes në qendrën stërvitore të Barra Funda-s dhe u transportua menjëherë me ambulancë në spitalin “Einstein Hospital Israelita”, ku ndodhet aktualisht. Ende nuk është përcaktuar një datë për daljen e tij nga spitali.
Oscar po kryente këtë test me intervale kur u ndje keq, ra në tokë dhe mbeti pa ndjenja për rreth dy minuta. Ai u ndihmua menjëherë nga ekipi mjekësor që po drejtonte testet. Oscar ka një problem kardiak prej disa muajsh. Në gusht, kur u vizitua për shkak të një frakture vertebrale të pësuar në një ndeshje kundër Corinthians, analizat kishin zbuluar një anomali. Lojtari kishte kryer ekzaminime të tjera, por kishte marrë një raport që e autorizonte të luante. Sot madje përflitet se ai mund të shpallë së shpejti edhe tërheqjen nga futbolli.
Njoftimi i São Paulo
Ndërkohë, në faqen e vet zyrtare, São Paulo ka publikuar një njoftim mbi gjendjen e lojtarit: “Gjatë ekzaminimeve të kryera të martën në mëngjes (më 11), në SuperCT, në kuadër të përgatitjeve për para-sezonin 2026, lojtari Oscar shfaqi një episod me ndryshime kardiologjike, që u trajtua menjëherë nga profesionistët e klubit dhe nga ekipi mjekësor i Einstein Hospital Israelita, të pranishëm në vendngjarje. Lojtari u transportua më pas në spital, ku aktualisht gjendja e tij është e qëndrueshme dhe ai mbetet nën vëzhgim për ekzaminime të mëtejshme me qëllim sqarimin e diagnozës. Siç parashikohet nga procedurat standarde dhe në respekt të privatësisë së lojtarit, informacione të reja do të bëhen publike sapo të ketë përditësime nga ekipi mjekësor, në marrëveshje me Oscar”.
I dëmtuar që nga muaji korrik
Oscar po përgatitej të kthehej në fushë dhe kishte mundësinë të grumbullohej për derbin kundër Corinthians. Lojtari ishte në fazë rikuperimi nga një dëmtim në pulpën e majtë, të pësuar rreth një muaj më parë, që e kishte mbajtur jashtë ndeshjeve kundër Gremio-s, Mirassol-it, Bahia-s, Vasco-s dhe Flamengo-s. Ai po përmirësohej ngadalë dhe progresi ishte i dukshëm, por tani duket se pas këtij problemi kardiak, familja i ka kërkuar lojtarit të ndalojë përfundimisht me futbollin. Herën e fundit që mesfushori ka zbritur në fushë ishte më 19 korrik, pikërisht kundër Corinthians, në stadiumin Morumbi. Që kur është rikthyer te São Paulo, ai ka luajtur 21 ndeshje dhe ka shënuar dy gola. Oscar ishte afruar në fund të vitit 2024 dhe ka kontratë me klubin deri në fund të vitit 2027.